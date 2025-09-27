ரசிகர்கள் மனதை வென்ற சூர்யா! இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ!
இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி சூப்பர் ஓவரில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
Published : September 27, 2025 at 1:14 PM IST
ஹைதராபாத்: தந்தை மரணத்தை தாண்டியும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடிய இலங்கை வீரர் துனித் வெல்லாலகேவிற்கு, இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆறுதல் கூறிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17ஆவது சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற கடைசி சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமின்றி நடைபெற்று முடிந்த இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி சூப்பர் ஓவரில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இதன் மூலம் இந்திய அணி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் தோல்வியையே காணாமல் அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்த போட்டி முடிந்த பிறகு இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், இலங்கை ஆல் ரவுண்டர் துனித் வெல்லாலகேவிற்கு ஆறுதல் கூறிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
After India's thrilling Super Over win in the Asia Cup 2025, Suryakumar Yadav shared a heartfelt moment with Sri Lanka's Dunith Wellalage. Knowing Dunith had recently lost his father, SKY offered a warm hug and kind words. This touching gesture shows cricket is about more than… pic.twitter.com/6Q610zENNs— Baharul islam (@Baharul22853744) September 27, 2025
ரசிகர்கள் மனதை வென்ற சூர்யா
முன்னதாக கடந்த செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி, துனித் வெல்லாலகேவின் தந்தை சுராங்கா வெல்லாலகே (54) மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். இதனையடுத்து தந்தையின் இறுதி சடங்கிற்காக இலங்கை திரும்பிய வெல்லாலகே, சில தினங்களில் ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு திரும்பினார்.
மேலும் வெல்லாலகே தந்தையின் மரணச் செய்தியை அறிந்த ஆஃப்கானிஸ்தான் வீரர் முகமது நபி மற்றும் இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரர்கள், கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் என பலரும் தங்களது ஆறுதலை கூறி இருந்தனர். அந்தவகையில், நேற்றைய இந்தியா-இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான சூப்பர் 4 ஆட்டம் முடிந்த பிறகு, இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவும் வெல்லாலகேவை நேரில் சந்தித்து தனது ஆறுதலை கூறியுள்ளார்.
இது குறித்த விடியோ வெளியான நிலையில், அதில் சூர்யாகுமார் வெல்லாலகேவை கட்டியணைத்து ஆறுதல் வார்த்தைகளை கூறும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதனையடுத்து அந்த வீடியோவானது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. நேற்றைய போட்டிக்கான இலங்கை பிளேயிங் லெவனில் வெல்லாலகே இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
This moment 🫶#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvSL pic.twitter.com/RGeDVyD02P— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 26, 2025
இந்தியா - இலங்கை போட்டி
துபாயில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் வழக்கம் போல் அபிஷேக் சர்மா அதிரடியாக விளையாடி 22 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்களுடன் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம், ஆசியக் கோப்பையில் அபிஷேக் தனது தொடர்ச்சியாக தனது மூன்றாவது அரைசதத்தை விளாசியுள்ளார்.
மேலும் இந்த ஆட்டத்தில் 31 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்களுடன் 61 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் அபிஷேக் சர்மா விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய திலக் வர்மா 49 ரன்களையும், சஞ்சு சாம்சன் 39 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஸ்கோரை சேர்த்தனர். இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 202 ரன்களைச் சேர்த்தது.
சூப்பர் ஓவரில் வெற்றி
பின்னர் கடின இலக்கை துரத்திய இலங்கை அணி, கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 202 ரன்கள் எடுத்தது. இதனால் போட்டி சமநிலையில் முடிந்தது. இதில் அதிகபட்சமாக பதும் நிஷங்கா 58 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள் மற்றும் 6 சிக்ஸர்களுடன் 107 ரன்களையும், குசால் பெரேரா 58 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
அதன்பின், நடத்தப்பட்ட சூப்பர் ஓவரில் இலங்கை அணி 2 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. பின்னர் விளையாடிய இந்திய அணி சூப்பர் ஓவரின் முதல் பந்திலேயே வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் எந்தொரு போட்டியிலும் தோல்வியைச் சந்திக்காமல், இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.