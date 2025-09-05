ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் மலேசிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி முதல் பிகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா, சீனா, தென் கொரியா, சீன தைபே, மலேசியா, ஜப்பான், வங்கதேசம், கஜகஸ்தான் ஆகிய 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.
இந்த தொடரில் லீக் சுற்றுகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், சூப்பர் 4 சுற்று போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன. அதன்படி, குரூப் ஏ பிரிவில் இருந்து இந்தியா, சீனா அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இருந்து தென் கொரியா மற்றும் மலேசியா அணிகளும் முன்னேறின. இதில் நேற்று நடைபெற்ற சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, மலேசியாவை எதிர்த்து விளையாடியது.
இந்திய அணி ஆதிக்கம்
இந்த போட்டியில் முதல் நிமிடத்திலேயே மலேசிய அணியைச் சேர்ந்த ஹசன் ஷஃபீக் கோலடித்து அசத்தினார். அதன்பின் சுதாரித்து விளையாடிய இந்திய அணி தங்களது டிஃபென்ஸை வலிமைப்படுத்தியதுடன், அடுத்தடுத்து கோல்களையும் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்திய அணிக்காக ஆட்டத்தின் 16ஆவது நிமிடத்தில் மன்பிரீத் சிங் முதல் கோலை அடித்தார். மேலும் இது அவரது 250ஆவது போட்டி என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அவரைத்தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 18ஆவது நிமிடத்தில் சுக்ஜீத் சிங்கும், ஆட்டத்தின் 23ஆவது நிமிடத்தில் ஷிலானந்த் லக்ராவும் கோலடித்து அசத்த, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்குடன் முன்னிலை வகித்தது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும், சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய அணிக்கு ஆட்டத்தின் 37ஆவது நிமிடத்தில் பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
அதனைச் சரியாக பயன்படுத்திய விவேக் சாகர் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய மலேசிய அணியால், இந்திய டிஃபென்ஸைத் தாண்டி கோலடிக்க முடியவில்லை. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் மலேசிய அணியை வீழ்த்தியதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளது.
September 4, 2025
கொரியாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த சீனா
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் தென் கொரியா மற்றும் சீன அணிகள் மோதன. இந்த போட்டியில் தென் கொரிய அணி தங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளில் கோலடிக்க தவறியது. அதிலும் குறிப்பாக தென் கொரிய அணி தங்களுக்கு கிடைத்த 12 பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்புகளில் ஒரு கோலை கூட பதிவுசெய்யாமல் சொதப்பியது.
மறுபக்கம் சீனா அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி மூன்று கோல்களை பதிவுசெய்தது. அந்த அணிக்கு ஆட்டத்தின் 12ஆவது நிமிடத்தில் சென் பென்ஹாயும், ஆட்டத்தின் 42ஆவது நிமிடத்தில் காவ் ஜிசெங்கும், ஆட்டத்தின் 42ஆவது நிமிடத்தில் சென் பென்ஹாயும் கோலடித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் சீன அணி ஆட்டநேர முடிவில் 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் தென் கொரிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சூப்பர் 4 புள்ளிப்பட்டியலில் சீனா மூன்றாம் இடத்தை பிடித்திருக்கும் நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் தென் கொரிய அணி கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.