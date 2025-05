ETV Bharat / sports

கொல்கத்தாவை புரட்டிப்போட்ட சிக்ஸர் மழை.. 'கடப்பாரை கிளாஸன்' புயல் சதம்! ஹைதராபாத் 279 ரன்கள் இலக்கு! - SRH VS KKR

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ( IANS )

Published : May 25, 2025 at 9:48 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 9:57 PM IST

டெல்லி: நடந்து வரும் ஐபிஎல் தொடரின் 68-வது லீக் போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி ஸ்டேடியத்தில் இன்று நடக்கிறது. இந்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த தொடரின் தனது கடைசி லீக் போட்டியை ஆடும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங் தேர்வு அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட் ஓப்பனிங்கில் களமிறங்கினர். டிராவிஸ் ஹெட் ஒவ்வொரு ஓவர்களிலும் சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு கொல்கத்தா பவுலர்களை திணறடித்தார். மறுமுனையில் அபிஷேக் சர்மா பவுண்டரிகளை எடுத்துக்கொடுத்தார். இதனால் ஹைதராபாத் அணியின் ரன் ரேட் விறுவிறுவென்று உயர்ந்து பவர் பிளேவில் 79 ரன்கள் சேர்ந்தது. 7 ஆவது ஓவரில் 32 ரன்களில் அபிஷேக் சர்மா ஆட்டமிழந்தார்.

அடுத்து ஹென்ரிச் கிளாஸன் வந்தார். அடுத்த ஓவரில் டிராவிஸ் ஹெட் 26 பந்துகளில் அரை சதத்தை பதிவு செய்தார். டிராவிஸ் ஹெட்டின் ஆட்டம் முடிவுக்கு வருவதற்கு முன்பே ஹென்ரிச் கிளாஸன் தனது அதிரடியை காட்ட துவங்கினார். மைதானத்தின் அனைத்து திசையிலும் பிரமாண்ட சிக்ஸர்கள் பறந்தன. 12 ஓவர் முடிவில் 174 ரன்கள் சேர்ந்தது. இதே நேரத்தில் ஹென்ரிச் கிளாஸன் 17 பந்துகளில் அதிவேக அரை சதத்தை பதிவு செய்தார். அடுத்த ஓவரில் டிராவிஸ் ஹெட் 40 பந்துகளுக்கு 76 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இவர் 6 சிக்ஸர்கள், 6 பவுண்டரிகளை விளாசி இருந்தார். 19 ஆவது ஓவரில் இஷான் கிஷன் 29 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க களத்தில் கிளாஸன் உடன் அனிகேத் வர்மா இணைந்தார். அதிரடியாக ஆடி வந்த ஹென்ரிச் கிளாஸன் 37 பந்துகளில் சதத்தை நிறைவு செய்தார். 20 ஓவர் முடிவில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 278 ரன்களை எடுத்தது. இதன் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஓர் அணி எடுத்த மூன்றாவது அதிக ரன்கள் என்ற சாதனையையும் ஹைதராபாத் படைத்தது. கொல்காத்தாவில் அணியில் சிறப்பாக பந்து வீசிய சுனில் நரைன் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். 279 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி கொல்கத்தா அணி ஆடி வருகிறது.

Last Updated : May 25, 2025 at 9:57 PM IST