சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ரன் வேட்டை தொடருமா? பலம் வாய்ந்த மும்பை அணியுடன் இன்று மோதல்! - SRH VS MI

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ( IANS )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 17, 2025 at 9:41 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 9:47 AM IST 2 Min Read

மும்பை: இன்றைய ஐபிஎல் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. 18வது ஐபிஎல் தொடர் கடந்த மார்ச் மாதம் தொடங்கி விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கடைசி போட்டியில் அபார வெற்றி மூலம் மும்பை, ஹைதராபாத் அணிகள் அசுரபலத்துடன் காட்சியளிக்கிறது. இந்த ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கிய போது இரு அணிகளும் தொடர் தோல்விகளை பெற்று வந்த நிலையில், கடைசி போட்டியில் வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்பியது. தற்போது மும்பை, ஹைதராபாத் அணிகள் 6 போட்டிகளில் 2இல் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஹைதராபாத் அணியை பொறுத்தவரை பேட்டிங் வரிசை அசுரபலத்துடன் காட்சியளிக்கிறது. கடந்த போட்டியில் 246 ரன்கள் சேஸ் செய்த அதே உற்சாகத்தில் இன்று ஹைதராபாத் அணி களமிறங்கும். அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோர் இன்றும் ரன் மழை பொழிவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அபாயமான தொடக்க ஜோடியை மும்பை பவுலர்கள் எவ்வாறு சமாளிப்பார்கள் என பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். மிடில் ஆர்டரில் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அனிகெத் வர்மா ஆகியோர் அதிரடியாக ஆடும் பட்சத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் பவுலர்களுக்கு சிரமம் தான். சன்ரைசர்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சு கவலை அளிப்பதாக உள்ளது. ஹர்ஷல் படேல், முகமது ஷமி உள்ளிட்ட பவுலர்கள் பார்மில் இல்லாதது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக உள்ளது. மும்பை அணியின் பேட்டிங்கில் இன்று ரோகித் சர்மா கம்பேக் கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரியான் ரிக்கல்டன் பவர்பிளே ஒவர்களில் அதிரடியாக விளையாடுகிறார். மிடில் ஆர்டர் வரிசையில் சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, நமன் திர் ஆகியோர் அதிரடியாக விளையாடி நம்பிக்கை அளிக்கின்றனர். இந்த சீசன் தொடக்கத்தில் அதிக ரன்களை வாரி வழங்கி வந்த தீபக் சஹார், கடந்த போட்டியில் முக்கிய விக்கெட்களை வீழ்த்தி மிரட்டினார். ஜஸ்பிரித் பும்ரா பழைய பார்மிற்கு திரும்பினால் ஹைதராபாத் அணியின் ரன் வேட்டையை கட்டுப்படுத்தலாம். இதுவரை இரு அணிகளும் ஐபிஎல் தொடரில் 23 முறை மோதியுள்ளது. இதில் மும்பை 13 முறையும், ஹைதராபாத் 10 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

