சுனில் நரைன் சுழலில் சிக்கிய டெல்லி: கொல்கத்தா ’த்ரில்’ வெற்றி; ஐபிஎல் தொடரில் புதிய சாதனை! - KKR VS DC

சுனில் நரைன் சுழலில் கொல்கத்தா ’த்ரில்’ வெற்றி ( AP )

டெல்லி: ஐபிஎல் தொடரில் சுனில் நரைன் ஒரு அணிக்காக அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார். நேற்றைய ஐபிஎல் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதின. முதலில் விளையாடிய கொல்கத்தா அணிக்கு குர்பாஸ் (26), நரைன்(27) ஆகியோர் சுமாரான தொடக்கத்தை வழங்கினர். பின்னர் வந்த கேப்டன் ரஹானே (26) அக்சர் படேல் பந்தில் அவுட்டானார். பின்னர் ரகுவன்ஷி (44), ரிங்கு சிங் (36) ஜோடி ஓரளவு ரன்களை சேர்த்தது. இறுதியில் கொல்கத்தா அணி 20 ஓவர்களில் 204 ரன்கள் எடுத்தது. கடினமான இலக்கை விரட்டிய டெல்லி அணிக்கு ஆரம்பத்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அபிஷேக் பொரேல் 4 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் வந்த கருண் நாயர் (15), கே.எல்.ராகுல் (7) சொற்ப ரன்களுக்கு அவுட்டாகினர். இதனையடுத்து டூ பிளசிஸ், கேப்டன் அக்சர் படேல் பொறுப்புடன் விளையாடி ரன்கள் சேர்த்தனர். டூ பிளசிஸ் 62 ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், அக்சர் படேல் 43 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார். இறுதி ஓவர்களில் விப்ராஜ் நிகம் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை சேர்க்க போராடினார். அவர் ரஸல் பந்தில் 38 ரன்களுக்கு போல்டானார். இறுதியில் கொல்கத்தா அணி 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. கொல்கத்தா அணி சார்பில் சுனில் நரைன் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினார். சுனில் நரைன் சாதனை: சுனில் நரைன் இப்போட்டியில் 3 விக்கெட்கள் வீழ்த்தியதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு அணிக்காக அதிக விக்கெட்கள் எடுத்த வீரர்கள் வரிசையில் சமித் படேல் சாதனையை சமன் செய்தார். சுனில் நரைன் கொல்கத்தா அணிக்காக மட்டும் 208 விக்கெட்கள் வீழ்த்தியுள்ளார். இரண்டாவது இடத்தில் சமித் படேல் என்பவர் நாட்டிங்கம்ஷயர் அணிக்காக 208 விக்கெட்கள் எடுத்துள்ளார்.

