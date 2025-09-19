ETV Bharat / sports

சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மாவுக்கு பேட்டிங் செய்ய வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் - சுனில் கவாஸ்கர்!

ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணியில் மாற்றம் இருக்குமா? சஞ்சு சாம்சன் டாப் ஆர்டரில் விளையாடுவாரா? ஹர்திக் பாண்டியா எந்த இடத்தில் களமிறங்குவார்? உள்ளிட்ட பல கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 5:43 PM IST

ஹைதராபாத்: ஓமன் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு எதிரான போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு ஓய்வளிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்பட 8 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரில், குரூப் ஏ பிரிவில் இருந்து இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகளும் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர். இதையடுத்து ஆசிய கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டங்கள் நாளை முதல் நடைபெறவுள்ளன.

இந்நிலையில் சூப்பர் 4 போட்டிகளுக்கு முன்னதாக இந்தியா அணி இன்றைய தினம் ஓமன் அணிக்கு எதிராக தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இரு அணிகளும் வரலாற்றில் முதல் முறையாக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் விளையாடவுள்ளதால், இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

ஜஸ்பிரித் பும்ரா
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (IANS)

ஏற்கெனவே இந்திய அணி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளதால், இந்த போட்டியில் சிலருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு, பெஞ்ச்சில் இருக்கும் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் இந்திய அணியில் மாற்றம் இருக்குமா? அல்லது அதே பிளேயிங் லெவனுடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளுமா? என்ற சந்தேகங்கள் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில், ஓமன் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு எதிரான போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு ஓய்வளிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

இது குறித்து பேசிய கவாஸ்கர், "ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு ஓய்வளிக்க வேண்டும். முடிந்தால் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான சூப்பர் 4 ஆட்டத்திலும் பும்ராவுக்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும். ஏனெனில் அவர் இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகளுக்கான எதிரான போட்டிகளுக்கு தயாராக வேண்டும். அவருக்கு ஓய்வளித்துவிட்டு, லெவனில் இடம் பிடிக்காமல் இருக்கும் வீரருக்கு அந்த வாய்ப்பை வழங்கலாம்" என்றார்.

சூர்யகுமார் யாதவ் - சஞ்சு சாம்சன்
சூர்யகுமார் யாதவ் - சஞ்சு சாம்சன் (IANS)

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து, திலக் வர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பேட்டிங் செய்ய வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். இதன் மூலம், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டிக்கு மட்டுமின்றி, அடுத்து வரவிருக்கும் சூப்பர் 4 போட்டிகளுக்கும் அது அவர்களுக்கு உதவும்" என்று கூறியுள்ளார்.

கவாஸ்கர் கூறுவது போல், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியின் பேட்டிங் ஆர்டர் முழுமையாக பரிசோதிக்கப்படவில்லை. ஏனெனில் முதல் போட்டியில் அபிஷேக், ஷுப்மன் மற்றும் சூர்யா ஆகியோரும், இரண்டாவது போட்டியில் கூடுதலாக திலக் வர்மா, ஷிவம் தூபே ஆகியோரும் மட்டுமே பேட்டிங் செய்துள்ளனர். அவர்களைத் தவிர்த்து சஞ்சு சாம்சன், ஹர்திக் பாண்டியா, அக்ஸர் படேல் ஆகியோருக்கு இதுவரையிலும், இந்த தொடரில் பேட்டிங் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

இதன் காரணமாக, ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணியில் மாற்றம் இருக்குமா? சஞ்சு சாம்சனுக்கு டாப் ஆர்டரில் விளையாடுவாரா? ஹர்திக் பாண்டியா எந்த இடத்தில் களமிறங்குவார்? உள்ளிட்ட பல கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்காமல் ரசிகர்கள் போட்டியை உற்று நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.

இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங்.

