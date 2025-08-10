சத்தீஸ்கர்: ஆர்சிபி அணியின் கேப்டன் ரஜத் பட்டிதாருக்கு ஓர் அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் அண்மையில் நிகழ்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் சத்தீஸ்கரில் உள்ள ஒரு சாமானியனுக்கு விராட் கோலி, ஏபிடி வில்லியர்ஸ் ஆகியோரிடம் தொலைபேசியில் பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் தான் வைத்திருந்த செல்ஃபோன் சிம் கார்டை 90 நாட்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்துள்ளார். இதையடுத்து, சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள செல்ஃபோன் கடை நடத்தும் ஷிசுபல் என்பவர், கடந்த ஜூன் 28ஆம் தேதி பட்டிதார் பயன்படுத்திய சிம் கார்டு எண்ணை புதிய சிம் கார்டாக கரியாபந்த் மாவட்டத்தில் உள்ள மளிகை கடைக்காரரிடம் விற்றுள்ளார். முதலில் மளிகை கடைக்காரர் மனிஷ், சிம் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்து, வாட்ஸப்பை பார்த்தபோது அதில் பட்டிதார் உடைய வாட்ஸ்ஆப் அக்கவுண்ட் வந்துள்ளது.
ஆரம்பத்தில் மனிஷ் தொழில்நுட்ப பிரச்சனை என நினைத்த நிலையில், அவரை தொடர்ச்சியாக விராட் கோலி, ஏபிடி வில்லியர்ஸ், யாஷ் தயால் ஆகியோர் தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். அப்போதும் சில நாட்கள் மனிஷ் தனது நண்பர்கள் கிண்டல் செய்வதற்காக இவ்வாறு பேசுவதாக நினைத்து பேசியுள்ளார்.
ஆனால், இதேபோன்று ஜூலை 15 ஆம் தேதி வரை தொடர்ச்சியாக அழைப்புகள் வந்துள்ளன. பின்னர் இந்த விவகாரம் குறித்து ரஜத் பட்டிதாருக்கு தெரிய வந்துள்ளது. உடனடியாக ரஜத் பட்டிதார், மனிஷை தொலைபேசியில் அழைத்தபோது, இதுகுறித்து அறியாத மனிஷ் கிண்டலாக பதிலளித்துள்ளார்.
பட்டிதார் தொலைபேசியில், ”தம்பி நான் ரஜத் பட்டிதார் பேசுகிறேன், இந்த நம்பர் என்னுடையது, என்னிடம் கொடுத்துவிடு என கேட்டுள்ளார். அதற்கு மளிகைக் கடைக்காரர் மனிஷ் விஷயம் தெரியாமல், “நான் தோனி பேசுகிறேன்” என விளையாட்டாக பதிலளித்துள்ளார். இதனைத்தொடர்ந்து பட்டிதார் கரியாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள தேவ்போக் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்த நிலையில், உடனடியாக சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு மனிஷ் வீட்டிற்கு நேரில் சென்றனர்.
அங்கு மனிஷிடம் போலீசார் சிம் கார்டு குறித்த விவரத்தை கூறிய நிலையில், மனிஷ் இந்த விவகாரத்தின் தீவிரம் அறிந்து சிம் கார்டை ஒப்படைத்துள்ளார். இதன்பின்னர் ரஜத் பட்டிதார் முகவரிக்கு சிம் கார்டு அனுப்பப்பட்டது. ரஜத் பட்டிதார் அந்த சிம் கார்டை பல்வேறு காரணங்களுக்காக பயன்படுத்தாமல் இருந்துள்ளார். அதனால் சிம் கார்டு எதேச்சையாக, சத்தீஸ்கரில் ஒரு மளிகைக் கடைகாரருக்கு கைமாறியுள்ளது.
