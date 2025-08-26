ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பையை வெல்லும் அணி எது? இலங்கை முன்னாள் வீரர் கணிப்பு! - ASIA CUP 2025

இந்த முறை ஆசிய கோப்பையில் இந்தியா கோப்பையை வெல்லும் அணியாக இருக்கும் என்று இலங்கையின் முன்னாள் வீரர் ஃபர்வேஸ் மஹரூஃப் கூறியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை
ஆசிய கோப்பை (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: டி20 போட்டிகளின் முடிவு எப்படி வேண்டிமானாலும் மாறலாம் என்றும், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகளும் கோப்பையை வெல்லும் திறனைக் கொண்டுள்ளன என்றும் இலங்கையின் முன்னாள் வீரர் பர்வேஸ் மஹரூஃப் கூறியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் அடுத்த மாதம் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், தொடரின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம் பிடித்துள்ளன. இவற்றில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற ஆவலும் அதிகரித்து வருகிறது.

இதற்கிடையில், இந்த முறை ஆசிய கோப்பையை வெல்லும் அணி எது என்று இலங்கையின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஃபர்வேஸ் மஹரூஃப் கணித்துள்ளார். இந்த முறை ஆசிய கோப்பையில் இந்தியா கோப்பையை வெல்லும் அணியாக இருக்கும் என்று அவர் கூறினார். ஆனால் டி20 போட்டிகளில் முடிவு எப்படி வேண்டிமானாலும் மாறலாம் என்றும், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகளும் கோப்பையை வெல்லும் திறனைக் கொண்டுள்ளன என்று அவர் கூறியுள்ளது கவனம் ஈர்த்துள்ளது. இதில், இலங்கை அணி ஆறு முறை ஆசிய கோப்பையை வென்றுள்ள நிலையில், வங்கதேச அணி 2012, 2016, 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் இறுதிவரை முன்னேறியும் கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)

இது குறித்து பேசிய மஹரூஃப், "ஆசிய கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பு இந்திய அணிக்குத்தான் அதிகம். ஆனால் இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகளுக்கு அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி கோப்பையை வெல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. இந்திய அணி ஒரு வலுவான அணி. ஆனால் இந்த முறை ஆசிய கோப்பை டி20 வடிவத்தில் நடைபெறுவதால், இங்கு எதுவும் நடக்கலாம். யார் வேண்டுமானாலும் கோப்பையை வெல்லலாம். தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அணியில் மூன்று வடிவங்களிலும் விளையாடும் வீரர்கள் இடம்பிடித்துள்ளனர்.ரோஹித் சர்மா ஓய்வை அறிவித்தது பின்னடைவாக இருந்தாலும், அவரைப் போலவே அதிரடியாக விளையாடும் பல வீரர்கள் அணியில் உள்ளனர். குறிப்பாக ஐபிஎல் இந்தியா அணிக்கு நிறைய உதவியுள்ளது” என்று மஹ்ரூப் கூறினார்.

தொடர்ந்து யஷஸ்வி மற்றும் பும்ரா குறித்து பேசிய அவர், “ஜெய்ஸ்வாலின் பேட்டிங் ஸ்டைல் ​​எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். ஜெய்ஸ்வால் பெரிய ஸ்கோர் அடிக்கும் போதெல்லாம், இந்தியா அணி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர் ஆசிய கோப்பை அணியில் இல்லை. இருப்பினும், ஜெய்ஸ்வால் விரைவில் டி20 அணியிலும் தனது இடத்தைப் பிடிப்பார் என நம்புகிறேன். அதேசமயம், ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் பந்துவீச்சு சிறப்பு வாய்ந்தது. அவர் முன்பை விட நிறைய முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளார். அவரால் பந்தை இன்ஸ்விங்ஸ் மற்றும் அவுட்ஸ்விங் செய்ய முடியும். இப்போது மிகவும் கடினமான பந்து வீச்சாளர் யார் என்று பேட்ஸ்மேன்களிடம் கேட்டால், அவர்களில் 90 சதவீதம் பேர் பும்ரா என்று தான் கூறுவார்கள்" என்றார்.

ஆசிய கோப்பையை வென்ற மகிழ்ச்சியில் இந்திய அணி
ஆசிய கோப்பையை வென்ற மகிழ்ச்சியில் இந்திய அணி (IANS)

ஆசிய கோப்பை செப்டம்பர் 9 முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்குகிறது. தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. அதே சமயம் இந்திய அணி தனது முதல் போட்டியை செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது. மேலும் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான லீக் போட்டி செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

