மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2025: ஆஸ்திரேலியாவின் ஆதிக்கத்துக்கு முடிவு கட்டுமா இலங்கை?
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 11 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 11 முறை வெற்றிபெற்றுள்ள நிலையில், இலங்கை அணி ஒரு வெற்றியைக் கூட பதிவு செய்ததில்லை.
Published : October 3, 2025 at 4:39 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் ஐந்தாவது லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய-இலங்கை மகளிர் அணிகள் கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாளை நடைபெற இருக்கும் 5ஆவது லீக் போட்டியில் அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை எதிர்த்து, சமாரி அத்தப்பத்து தலைமையிலான இலங்கை மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுபக்கம் இலங்கை அணி இந்தியாவுடன் தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு இப்போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
What a way to bring up the first century of #CWC25, Ash Gardner 👌— ICC (@ICC) October 1, 2025
More on how to watch the LIVE action ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI#AUSvNZ pic.twitter.com/XHaHjz66wB
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி
அலிசா ஹீலி தலைமையிலான அஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 8ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்புடன் இந்த தொடரை எதிர்கொண்டுள்ளது. அதற்கேற்ற வகையில் தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியிலேயே நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அணியின் பேட்டிங்கில் அலிசா ஹீலி, தஹ்லியா மெக்ராத், பெத் மூனி, எல்லிஸ் பெர்ரி, அனபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல் உள்ளிட்டோர் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையில் அலனா கிங், மேகன் ஸ்கட், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், ஆஷ்லே கார்ட்னர் உள்ளிட்டோர் இருப்பது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இலங்கை மகளிர் அணி
மறுபக்கம் சமாரி அத்தபத்து தலைமையில் களமிறங்கும் இலங்கை மகளிர் அணி இம்முறையேனும் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற உத்வேகத்துடன் விளையாடி வருகிறது. ஆனால் அந்த அணி நடப்பு சீசனின் முதல் ஆட்டத்திலேயே படுதோல்வியைச் சந்தித்தது. இதனால் எஞ்சியுள்ள போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு, அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தில் இப்போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. மேலும் அணியில் ஹாசினி பெரேரா, விஷ்மி குணரத்னா, ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரமா, நிலாக்ஷி டி சில்வா, சுகந்திகா குமாரி, இனோகா ரனவீரா, மல்கி மதாரா உள்ளிட்டோர் இருப்பது அணிக்கு பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Deepti Sharma cleans up Sri Lankan skipper Chamari Athapaththu 💥— ICC (@ICC) September 30, 2025
Watch the game LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/fl2Isq9sAp#CWC25 #INDvSL pic.twitter.com/gt0pdZctlg
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 11 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 11 முறை வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இலங்கை அணி ஒரு வெற்றியைக் கூட பதிவு செய்ததில்லை. இதனால் இப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆதிக்கத்தை இலங்கை அணி முறியடித்து அதிர்ச்சி கொடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
ஆர்.பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானம்
பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 179 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 98 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 69 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
All eyes on the prize 🏆— ICC (@ICC) September 30, 2025
The stage is all set for #CWC25 to commence 😍
Find out how to watch all the action here 👇https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/1MvpAqNIcV
Which team is going to add their name to the honour roll at #CWC25 🤔— ICC (@ICC) September 30, 2025
Check out how to watch all the action from India and Sri Lanka ➡️ https://t.co/K8GGSGnW9R pic.twitter.com/ljm2ENceoM
இலங்கை அணி: சாமரி அத்தபத்து (கேப்டன்), ஹாசினி பெரேரா, ஹர்ஷித சமரவிக்ரம, விஷ்மி குணரத்ன, கவிஷா தில்ஹாரி, நிலக்ஷி டி சில்வா, அனுஷ்கா சஞ்சீவனி , அச்சினி குலசூரியா, சுகந்திகா குமாரி, உதேஷிகா பிரபோதனி, இனோகா ரணவீர
ஆஸ்திரேலிய அணி: அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், எல்லிஸ் பெர்ரி, பெத் மூனி, அனபெல் சதர்லேண்ட், ஆஷ்லே கார்ட்னர், தஹ்லியா மெக்ராத், சோஃபி மோலினக்ஸ், அலனா கிங், கிம் கார்த், டார்சி பிரவுன்.