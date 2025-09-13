ஆசிய கோப்பை தொடரில் இலங்கை vs வங்கதேசம் அணிகள் இன்று மோதல்..!
இந்தாண்டு இலங்கை அணியை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே வங்கதேச அணி வீழ்த்தி டி20 தொடரை கைப்பற்றிய நிலையில், இன்று நடைபெறும் ஆசிய கோப்பை போட்டியில் இலங்கை அணி பதிலடி கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் நான்காவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் ஐந்தாவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
இலங்கை அணி
டி20 ஆசிய கோப்பை தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறங்கும் இலங்கை அணி, இத்தொடரில் கோப்பையை வெல்லும் அணிகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொடருக்கு முன்னதாக ஜிம்பாப்வேவுடன் அந்த அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. தொடரின் முடிவில் இலங்கை அணி 2-1 என்ற கணக்கில் ஜிம்பாப்வேவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற கையோடு, இந்த தொடரை எதிர்கொள்கிறது.
இலங்கை அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில், பதும் நிஷங்கா, குசால் மெண்டிஸ், குசால் பெரேரா, கமில் மிஷாரா, தசுன் ஷனகா, கமிந்து மெண்டிஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் வரிசைக் கட்டி நிற்கின்றனர். பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் மதீஷா பதிரனா, துஷ்மந்தா சமீரா, நுவான் துஷாரா போன்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன், வநிந்து ஹசரங்கா, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துனித் வெல்லாலகே உள்ளிட்ட அனுபவம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களும் அணியில் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
வங்கதேச அணி
மறுபக்கம் ஹாங்காங் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆசிய கோப்பை தொடரை தொடங்கி இருக்கும் வங்கதேச அணி, இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறும் முயற்சியில் விளையாடவுள்ளது. இதுதவிர, இரு அணிகளுக்கும் இடையே எப்போது சில சலசலப்புகள் இருந்துள்ளதன் காரணமாக, இந்த போட்டி நிச்சயம் சுவாரஸ்யத்திற்கு பஞ்சமிருக்காது என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் லிட்டன் தாஸ், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமான், ஜாக்கர் அலி, தோவ்ஹித் ஹிரிடோய், மெஹிதி ஹசன் ஆகியோரும், பவுலிங்கில் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மன், தஸ்கின் அஹ்மத், தன்ஸிம் ஹசன் சாகிப், ஷொரிஃபுல் இஸ்லாம் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இலங்கையை வீழ்த்தி வங்கதேச அணி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 20 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இலங்கை அணி 12 முறையும், வங்கதேச அணி 8 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இருப்பினும் இந்தாண்டு இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரை வங்கதேச அணி வெற்றி பெற்றிருப்பதால், அதற்கான பதிலடியை கொடுக்கும் முனைப்பில் இலங்கை அணி இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம்
அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 92 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 42 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 50 முறையும் என வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
வங்கதேசம் - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலை ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான அணிகள்
வங்கதேச அணி: பர்வேஸ் ஹொசைன் எனான், தன்சித் ஹசன் தமீம், லிட்டன் தாஸ் (கேப்டன்), தௌஹித் ஹிரிடோய், சைஃப் ஹாசன், ஜாக்கர் அலி, மஹேதி ஹசன், ரிஷாத் ஹொசைன், தஸ்கின் அகமது, நசும் அகமது, முஸ்தஃபிசுர் ரஹ்மான், முகமது சைபுதீன், நூருல் ஹசன், ஷோரிபுல் இஸ்லாம், ஷமிம் ஹொசைன், தன்சிம் ஹசன் சாகிப்
இலங்கை அணி: பதும் நிஷங்க, நுவனிது ஃபெர்னாண்டோ, குசல் மெண்டிஸ், கமிந்து மெண்டிஸ், சரித் அசலங்க(கே), ஜனித் லியனகே, துனித் வெல்லாலகே, வனிந்து ஹசரங்க, மஹீஸ் தீக்ஷன, துஷ்மந்த சமீர, மதீஷ பத்திரன, பினுர ஃபெர்னாண்டோ, தசுன் ஷனக, நுவான் துஷார, கமில் மிஷார, சாமிக்க கருணாரத்ன, குசல் பெரேரா.