ஆசிய கோப்பை: வங்கதேசத்தை வீழ்த்திய இலங்கை.. 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி!

இலங்கையின் கமில் மிஷாரா 46 (32), பாதும் நிஸ்ஸங்க (50) 34 சிறப்பாக ஆடியது வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்தது.

இலங்கை அணி வெற்றி (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2025 at 12:04 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 12:41 AM IST

அபுதாபி: ஆசிய கோப்பை தொடரின் 5 ஆவது போட்டியில் இலங்கை அணி வங்கதேச அணியை 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 5 ஆவது போட்டியில் இன்று இலங்கையும், வங்கதேசமும் மோதின. இந்த தொடரில் தனது முதல் ஆட்டத்தில் இலங்கை அணி வங்கதேசத்தை எதிர்கொண்டது. வங்கதேச அணி ஏற்கெனவே தனது முதல் ஆட்டத்தில் ஹாங்காங் அணியை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில், சவால்கள் நிறைந்த இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

வங்கதேச அணி பேட்டிங்:

வங்கதேச அணியில் தன்சித் ஹசன், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன் ஆகியோர் ஓப்பனிங் இறங்கினர். நுவான் துஷாரா வீசிய முதல் ஓவரில் 5 பந்துகளுக்கு ஒரு ரன் கூட எடுக்காமல் திணறிய தன்சித் ஹசன், கடைசி பந்தில் கிளீன் போல்டாகி வெளியேறினார். அடுத்த ஓவரிலேயே பர்வேஸ் ஹொசைன் டக் அவுட்டானார். தொடக்கமே மிக பெரிய சரிவாக அமைந்த நிலையில், அணியின் நம்பிக்கை நாயகன் கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் களத்துக்கு வந்தார். அவர் மட்டும் ரன்களை எடுத்துக்கொடுக்க, அடுத்தடுத்து தவ்ஹித் ஹிரிடோய் 8(9), மஹேதி ஹசன் 9 (7) விக்கெட் இழந்து வெளியேறினர்.

கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் விக்கெட்:

10 ஓவர் முடிவில் கேப்டன் லிட்டன் தாஸின் 28 (26) விக்கெட்டும் பறிபோனது. இதனால் 10 ஓவருக்கு 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 54 ரன்கள் மட்டுமே சேர்ந்தது. 16 ஓவர் வரை விக்கெட்டுகளை வங்கதேச அணி தக்க வைத்தாலும், 100 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து இருந்தது. தொடர்ந்து இலங்கை பந்து வீச்சார்களின் அசுர தாக்குதலுக்கு மத்தியில் ஜாக்கர் அலி, ஷமிம் ஹொசைன் கூட்டணி அணியை சரிவில் இருந்து காப்பாற்றியது. அவ்வப்போது சிக்ஸர்களும் பறந்தன. 10 ஓவர் வரை 54 ரன்களே இருந்த நிலையில், அடுத்த பத்து ஓவர்களில் இந்த கூட்டணி மட்டும் 85 ரன்களை சேர்த்தது. 20 ஓவர் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு வங்கதேச அணி 139 ரன்களை எடுத்தது. நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேன்களாக ஷமிம் ஹொசைன் (42)34, ஜாக்கர் அலி 41(34) ரன்கள் எடுத்திருந்தனர்.

இலங்கையின் வனிந்து ஹசரங்க 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இலங்கை பேட்டிங்:

140 ரன்கள் இலக்குடன் இலங்கையின் பாதும் நிஸ்ஸங்க, குசல் மெண்டிஸ் களமிறங்கினர். 2 ஆவது ஓவரிலேயே 3 ரன்களுக்கு மெண்டிஸ் ஆட்டமிழந்தார். வங்கதேச அணிக்கு இது சற்று உத்வேகத்தை அளித்தது. மறுபுறம் பாதும் நிஸ்ஸங்க பந்துகளை வீணடிக்காமல் ரன்களை சேர்த்து வந்தார். 32 பந்துகளில் அரை சதத்தையும் எட்டினார். அவருடன் கமில் மிஷாராவும் இணையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரன்களை குவித்தார். இதனால் 10 ஓவருக்கு 107 ரன்கள் சேர்ந்தது. 1 விக்கெட் மட்டுமே போயிருந்ததால் இலங்கையின் வெற்றி ஏறக்குறைய உறுதியானது. இந்த சூழலில், பாதும் நிஸ்ஸங்க (50) 34, குசல் பெரேரா (9) 9 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் 14.4 ஓவரில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு இலங்கை அணி 140 என்ற இலக்கை எட்டி வங்கதேசத்தை வெற்றி அடைந்தது. நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேன் கமில் மிஷாரா 46 (32), 2 சிக்ஸர்கள், 4 பவுண்டரிகளை விளாசி வெற்றிக்கு அடித்தளமாக இருந்தார். கேப்டன் சரித் அசலங்கா 10 (4) ரன்கள் எடுத்திருந்தார்.

வங்கதேச அணியின் மஹேதி ஹசன் சிறப்பாக பந்து வீசி 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து இருந்தார்.

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நாளை இரவு இந்திய நேரப்படி 8 மணிக்கு துபாய் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இரு அணிகளுமே முதல் போட்டிகளில் விளையாடி வெற்றியை தக்க வைத்துள்ளன.

ASIA CUP 2025SRI LANKABANGLADESH CRICKETஆசிய கோப்பைSRI LANKA VS BANGLADESH

