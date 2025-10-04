கம்பேக்கிற்கு காத்திருக்கும் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா! சஞ்சு, சூர்யாவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா?
ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் கூடுதல் விக்கெட் கீப்பர் தேர்வாக சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Published : October 4, 2025 at 11:59 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் கம்பேக் கொடுப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி தற்சமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது.இந்த தொடர் முடிவடைந்த கையோடு ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த கிரிக்கெட் தொடர் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி, நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இதில் முதலில் ஒருநாள் தொடரும், அதனைத் தொடர்ந்து டி20 தொடரும் நடைபெறவுள்ளன. இதனையடுத்து இத்தொடருக்கான இந்திய அணியும் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.
கோலி-ரோஹித் கம்பேக்
இந்த நிலையில், இத்தொடரின் மூலம் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்கு கம்பேக் கொடுப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன. முன்னதாக இவர்கள் இருவரும் கடந்த பிப்ரவரி-மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாடினர்.
THE RO-KO DUO SET TO RETURN. 🐐— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 3, 2025
- India’s squad for Australia series likely to be picked tomorrow as Virat Kohli and Rohit Sharma set to return. (Cricbuzz). pic.twitter.com/LvNJHiHHER
மேற்கொண்டு இருவரும் கடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தும், அதனைத் தொடர்ந்து இந்தாண்டு மே மாதம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தனர். இதனால் அவர்கள் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதால், எதிர்வரும் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் அவர்களின் கம்பேக்கிற்காக ரசிகர்கள் அவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
கேப்டன்சி யாருக்கு?
இருப்பினும் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பு ரோஹித் சர்மாவுக்கு வழங்கப்படுமா? அல்லது புதிய கேப்டன் தலைமையில் இந்திய அணி விளையாடுமா? என்ற சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன. ஏனெனில் சமீப காலமாக பிசிசிஐ அனைத்து போட்டிகளுக்கும் ஒரே கேப்டனை தேர்வு செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. அதன் விளைவாக, நடந்து முடிந்த ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஷுப்மன் கில் அணியின் துணைக்கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.
🚨 UPDATE ON ROHIT SHARMA IN ODIs 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) October 3, 2025
- There is also no reason to remove Rohit from the leadership role as he has hardly had a failure in this format unless he himself wants to concentrate on his batting. [PTI] pic.twitter.com/kPsKZ4ZQQJ
இதனால் ஒருநாள் அணிக்கும் ஷுப்மன் கில் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், ரோஹித் சர்மாவின் அனுபவம் காரணமாக அவரது கேப்டன்சி பறிக்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் உள்ளது. இதனால் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் யார் அணியின் கேப்டன் என்ற சந்தேகங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வலுக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
சஞ்சு சாம்சன், சூர்யகுமாருக்கு வாய்ப்பு?
மேற்கொண்டு அணியின் கூடுதல் விக்கெட் கீப்பர் தேர்வாக சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் ரிஷப் பந்த இங்கிலாந்து தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்ததுடன், அதிலிருந்து தற்போது வரையிலும் மீளாமல் அவதிப்பட்டு வருகிறார். மறுபக்கம் சஞ்சு சாம்சன் தனக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை சிறப்பாக பயன்படுத்தியுள்ளதால், அவருக்கு அணியில் இடம் கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
🚨 SANJU SAMSON FOR ODIs 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) October 3, 2025
- Sanju Samson is likely to be the backup WK batter in the Australia ODI series. [PTI] pic.twitter.com/eeq56ZAc6W
இதையும் படிங்க:
அதேசமயம் இந்திய ஒருநாள் அணியில் சூர்யகுமார் யாதவுக்கும் இடம் கிடைக்கும் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாடிய சூர்யகுமார், அதன்பின் ஒருநாள் அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு டி20 அணியில் மட்டுமே தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகிறார். ஆனால் சமீபத்தில் அவர் கேப்டனாக ஆசிய கோப்பையை வென்றதன் மூலம், அவருக்கு ஒருநாள் அணியின் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்க பிசிசிஐ யோசித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.