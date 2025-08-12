ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா! இந்திய ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்! - ASIA CUP 2025

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்த மாத இறுதியில் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இதில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி ஆகஸ்ட் 19 அல்லது 20 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜஸ்பிரித் பும்ரா - கவுதம் கம்பீர்
ஜஸ்பிரித் பும்ரா - கவுதம் கம்பீர் (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 2:42 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் நட்சத்திர வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இடம் பெற அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்த மாத இறுதியில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடர் குரூப், சூப்பர் 4, மற்றும் இறுதிப்போட்டிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதில் குரூப் ஏ பிவிரில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம் பிடித்துள்ளன.

இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்திய அணி செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி தனது முதல் லீக் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொள்கிறது. ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன.

ஜஸ்பிரித் பும்ரா
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (IANS)

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கன இந்திய அணி இந்த மாதம் 19 அல்லது 20 ஆம் தேதிகளில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் எந்தெந்த வீரர்கள் இடம்பிடிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், நட்சத்திர வீரர்கள் சூர்யகுமார் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் அணியில் இடம்பெறுவார்களா? என்ற சந்தேகங்களும் அதிகரித்துள்ளன. ஏனெனில், சூர்யகுமார் யாதவ் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு தற்போது தான் தனது உடற்தகுதியை மீட்கும் முயற்சியில் இறங்கிவுள்ளார். இதனால் அவர் இந்திய அணிக்கு திரும்புவாரா? என்ற சந்தேகங்கள் உள்ளது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)

மறுபக்கம் ஜஸ்பிரித் பும்ரா சமீபத்தியில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடினார். ஆனால், பணிச்சுமை காரணமாக அவரால் மூன்று டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாட முடிந்தது. அதனால், எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா விளையாடுவாரா? என்ற கேள்விகள் எழுந்தன.

இந்த நிலையில், எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா பங்கேற்பார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. ஜஸ்பிரித் பும்ரா அணியில் இடம்பெறும்பட்சத்தில் அது இந்திய அணிக்கு பெரும் சாதகமாக அமையும். உலகின் முன்னணி டி20 பவுலரான பும்ரா இதுவரை இந்திய அணிக்காக 70 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 89 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். அதேசமயம், ஐபிஎல் உள்பட 245 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 313 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பந்துவீச கடினமான பேட்டர் விராட் கோலி தான் - இம்ரான் தாஹிர்! - IMRAN TAHIR ON VIRAT KOHLI

இதனால் எதிர் வரும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் பங்களிப்பு இந்திய அணிக்கு பெரும் சாதகமாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது. மேற்கொண்டு அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோருடன் வருண் சக்ரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இந்த ஆண்டு ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது.

