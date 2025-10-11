ஐசிசி நடத்தை விதிகளை மீறிய தென்னாப்பிரிக்க வீராங்கனைக்கு அபராதம்!
ஐசிசி நடத்தை விதிகளை மீறிய தென்னாப்பிரிக்க வீராங்கனை நோன்குலுலேகோ மிலாபாவிற்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளியை ஐசிசி அபராதமாக வழங்கியுள்ளது.
Published : October 11, 2025 at 11:14 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியின் போது தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி வீராங்கனை நோன்குலுலேகோ மிலாபா ஐசிசி விதிகளை மீறியதாக அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளாது.
விசாகப்பட்டினத்தில் கடந்த அக்டோபர் 09ஆம் தேதி நடைபெற்ற மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் 10 லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோதின. இதில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி, முதலில் விளையாடிய இந்திய அணியில் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் சொதப்பிதன் காரணமாக 49.5 ஓவரில் 251 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ரிச்சா கோஷ் 94 ரன்களையும், பிரதிகா ராவல் 34 ரன்களையும், ஸ்நே ரானா 33 ரன்களையும் சேர்த்தனர். தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் சோளே ட்ரையான் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதையடுத்து, இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் தொடக்க வீராங்கை லாரா வோல்வார்ட் அதிரடியாக தொடங்கியதுடன், 70 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அதேசமயம் மற்ற வீராங்கனைகள் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். பின்னர் 8ஆவது விக்கெட்டிற்கு ஜோடி சேர்ந்த நதின் டி கிளார்க் - சோளே ட்ரையான் இணை அபரமாக விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், தேவைப்படும் நேரங்களில் பவுண்டரிகளையும் விளாசி ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.
இதில் சோளே ட்ரையான் 49 ரன்களை எடுத்திருந்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்து, அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பினைத் தவறவிட்டார். இறுதிவரை களத்தில் இருந்த நதின் டி கிளார்க் 8 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 48.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அசத்தியது. இந்த போட்டியில் பேட்டிங், சிறப்பாக செயல்பட்ட நதின் டி கிளார்க் ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.
இந்த நிலையில், இப்போட்டியின் போது ஐசிசி விதிகளை மீறியதாக தென்னாப்பிரிக்க வீராங்கனை நோன்குலுலேகோ மிலாபாவிற்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளாது. அதன்படி இந்த போட்டியில் ஹர்லீன் தியோலின் விக்கெட்டை வீழ்த்தியதை கொண்டாடும் வகையில் மிலாபா, சில வார்த்தைகளை கூறி அவரை வழியனுப்பி வைத்திருந்தார். ஐசிசி நடத்தை விதிகள் 2.5 படி, வீரர்கள் மோசமான வார்த்தைகள் அல்லது சைகைகளை செய்வது குற்றமாகும்.
மேலும் இந்த குற்றத்திற்கு குறைந்தபட்ச அபராத தொகை முதல் 50% தொகை அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன், ஒன்று அல்லது இரண்டு டிமெரிட் புள்ளிகளையும் ஐசிசி வழங்கும். அந்தவகையில் தற்சமயம் மிலாபாவிற்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளியை ஐசிசி அபராதமாக வழங்கியுள்ளது. மேலும் கடந்த 24 மாதங்களில் மிலாபாவின் முதல் குற்றம் என்பதால், அவருக்கு குறைந்தபட்ச அபராதம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
A South Africa spinner has been found to have breached the ICC Code of Conduct.— ICC (@ICC) October 11, 2025
Details 👇https://t.co/BDlYDE7J1r
இதனையடுத்து ஐசிசியின் அபராதத்தை மிலாபா ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக, அவர் மீது மேற்கொண்டு விசாரணை தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. நடப்பு மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் நோன்குலுலேகோ மிலாபா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இத்தொடரில் 3 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மிலாபா அதில் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.