மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு! - WORLD CUP SQUAD

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக லாரா வோல்வார்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி (IANS)
Published : September 3, 2025 at 5:55 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற இருக்கும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் 15 பேர் அடங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதிப் போட்டிகள் அக்டோபர் 29 ஆம் தேதியும், இறுதிப் போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.

இந்த தொடரில் இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, நியூசிலாந்து மற்றும் வங்கதேசம் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. இந்த தொடருக்கான அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. மேலும் இதில் பங்கேற்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில், மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் 15 பேர் அடங்கிய தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியின் கேப்டனாக லாரா வோல்வார்ட் தொடர்கிறார். அவர் தவிர, மரிசான் கேப், தஸ்மின் பிரிட்ஸ், சோலே டிரையான், நதின் டி கிளார், அன்னேரி டெர்க்சன், சுனே லூஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீராங்கனைகளும் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

அதேசமயம் தனது ஓய்வு முடிவை திரும்ப பெற்றிருந்த, அந்த அணியின் முன்னாள் கேப்டன் டேன் வான் நீகெர்க் இந்த உலகக்கோப்பை தொடருக்கான அணியில் இடம்பிடிக்கவில்லை. மேலும் இந்த அணியின் ரிஸர்வ் வீராங்கனை பட்டியலில் மியானே ஸ்மித்திற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு மகளிர் உலகக்கோப்பை தொடரில் தென் ஆப்பிரிக்க மகளிர் அணி முதல் லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்தை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான போட்டி அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி கௌகாத்தியில் நடைபெறுகிறது. இரண்டாவது போட்டியில் நியூசிலாந்தையும், மூன்றாவது போட்டியில் இந்திய அணியையும் எதிர்கொள்கிறது.

தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி: லாரா வோல்வர்ட் (கேப்டன்), அயபோங்கா காக்கா, சோலே டிரையான், நதின் டி கிளர்க், மாரிசேன் கேப், தஸ்மின் பிரிட்ஸ், சினோலா ஜாஃப்டா, நான்குலுலேகோ மிலாபா, அன்னேரி டெர்க்சன், அன்னேகே போஷ், மஸபட்டா கிளாஸ், சூனே லூஸ், கராபோ மெசோ, துமி சேகுகுனே, நோண்டுமிசோ ஷங்கசே..

