பாகிஸ்தான் - தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் தொடர்; வெளியானது போட்டி அட்டவணை!

தென்னாப்பிரிக்க அணி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாகிஸ்தானில் நடைபெறும் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

பாகிஸ்தான் - தென்னாப்பிரிக்கா
பாகிஸ்தான் - தென்னாப்பிரிக்கா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க அணி எதிர்வரும் அக்டோபர் - நவம்பர் மாதங்களில் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டெஸ்ட், டி20 மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகள் அடங்கிய தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்க அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இதனையடுத்து 2025-27ஆம் ஆண்டிற்கான உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடப்பு சாம்பியனான தென்னாப்பிரிக்க அணி, தங்களுடைய முதல் டெஸ்ட் தொடருக்காக பாகிஸ்தான் செல்லவுள்ளது.

அதன்படி, எதிர்வரும் அக்டோபர் மாதம் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும், தலா மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாகிஸ்தானில் நடைபெறும் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

மேலும் பாகிஸ்தான் - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையேயான தொடரின் போட்டி அட்டவணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி லாகூரில் உள்ள கடாஃபி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அக்டோபர் 12ஆம் தேதி தொடங்கி 16ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 20 தொடங்கி 24ஆம் தேதி வரை ராவல்பிண்டியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான டி20 தொடரானது அக்டோபர் 31 தொடங்கி நவம்பர் 1ஆம் தேதி வரையிலும், ஒருநாள் தொடரானது நவம்பர் 4 தொடங்கி 8ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அனைத்து ஒருநாள் போட்டிகளும் பைசலாபாத்தில் உள்ள இக்பால் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்த மைதானத்தில் முதல் முறையாக சர்வதேச போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாகிஸ்தான் - தென் ஆப்பிரிக்க தொடர் அட்டவணை

போட்டிஇடம்தேதி
முதல் டெஸ்ட்கடாஃபி மைதானம், லாகூர்அக்டோபர் 12-16
இரண்டாவது டெஸ்ட்ராவல்பிண்டி கிரிக்கெட் மைதானம்அக்டோபர் 20-24
முதல் டி20 போட்டிராவல்பிண்டி கிரிக்கெட் மைதானம்அக்டோபர் 28
இரண்டாவது டி20 போட்டிகடாஃபி மைதானம், லாகூர்அக்டோபர் 21
மூன்றாவது டி20 போட்டிகடாஃபி மைதானம், லாகூர்நவம்பர் 1
முதல் ஒருநாள் போட்டிஇக்பால் கிரிக்கெட் மைதானம், பைசலாபாத்நவம்பர் 4
இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டிஇக்பால் கிரிக்கெட் மைதானம், பைசலாபாத்நவம்பர் 6
மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டிஇக்பால் கிரிக்கெட் மைதானம், பைசலாபாத்நவம்பர் 8

