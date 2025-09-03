ETV Bharat / sports

முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்தை பந்தாடிய தென்னாப்பிரிக்கா! - ENG VS SA ODI SERIES

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஐடன் மார்க்ரம் சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 13 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்கள் என 86 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 11:31 AM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்கா அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. லீட்ஸில் உள்ள ஹெடிங்லி மைதானத்தில் நேற்று இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது.

இங்கிலாந்து பேட்டர்கள் சொதப்பல்

முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணியில் தொடக்க வீரர் ஜேமி ஸ்மித் ஒருபக்கம் அபாரமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். மறுபக்கம் விளையாடிய நட்சத்திர வீரர்கள் பென் டக்கெட் (5 ரன்கள்), ஜோ ரூட் (14), கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் (12), ஜோஸ் பட்லர் (15) உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதற்கிடையே அரைசதம் கடந்த ஜேமி ஸ்மித்தும் 54 ரன்களை எடுத்த கையோடு பெவிலியனுக்கு திரும்பினார்.

பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களாலும் தென்னாப்பிரிக்க பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை. இதனால் இங்கிலாந்து அணி 24.3 ஓவர்கள் மட்டுமே விளையாடி 131 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி சார்பில் கேசவ் மஹாராஜ் 4 விக்கெட்டுகளையும், வியான் முல்டர் 3 விக்கெட்டுகளையும், நந்த்ரே பர்கர், லுங்கி இங்கிடி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.

மார்க்ரம் அதிரடி

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஐடன் மார்க்ரம் அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தார். இதில் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளை விளாசிய மார்க்ரம், 24 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பூர்த்தி செய்ததுடன், அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார். அவருடன் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ரியான் ரிக்கெல்டன் நிதானமாக விளையாடி, ஸ்டிரைக்கை சுழற்றினார்.

ஒரு கட்டத்தில் ஐடன் மார்க்ரம் சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 13 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்கள் என 86 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் டெம்பா பவுமா 6 ரன்களுக்கும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் டெவால்ட் பிரெவிஸ் சிக்ஸர் விளாசி ஆட்டத்தை முடித்து வைத்தார்.

இதையும் படிங்க:

  1. டி20 கிரிக்கெட்டில் 14 ஆயிரம் ரன்கள்! சிறப்பு பட்டியலில் கெயில், பொல்லார்ட், ஹேல்ஸ்!
  2. ஜத்ரான், அடல் அதிரடியில் பாகிஸ்தானுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஆஃப்கானிஸ்தான்!

இதில் இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரியான் ரிக்கெல்டன் 31 ரன்களையும், டெவால்ட் பிரெவிஸ் 6 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்கா அணி 20.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான பவுலிங்கை வெளிப்படுத்திய கேசவ் மஹாராஜ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்கா அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. லீட்ஸில் உள்ள ஹெடிங்லி மைதானத்தில் நேற்று இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது.

இங்கிலாந்து பேட்டர்கள் சொதப்பல்

முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணியில் தொடக்க வீரர் ஜேமி ஸ்மித் ஒருபக்கம் அபாரமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். மறுபக்கம் விளையாடிய நட்சத்திர வீரர்கள் பென் டக்கெட் (5 ரன்கள்), ஜோ ரூட் (14), கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் (12), ஜோஸ் பட்லர் (15) உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதற்கிடையே அரைசதம் கடந்த ஜேமி ஸ்மித்தும் 54 ரன்களை எடுத்த கையோடு பெவிலியனுக்கு திரும்பினார்.

பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களாலும் தென்னாப்பிரிக்க பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை. இதனால் இங்கிலாந்து அணி 24.3 ஓவர்கள் மட்டுமே விளையாடி 131 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி சார்பில் கேசவ் மஹாராஜ் 4 விக்கெட்டுகளையும், வியான் முல்டர் 3 விக்கெட்டுகளையும், நந்த்ரே பர்கர், லுங்கி இங்கிடி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.

மார்க்ரம் அதிரடி

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஐடன் மார்க்ரம் அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தார். இதில் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளை விளாசிய மார்க்ரம், 24 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பூர்த்தி செய்ததுடன், அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார். அவருடன் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ரியான் ரிக்கெல்டன் நிதானமாக விளையாடி, ஸ்டிரைக்கை சுழற்றினார்.

ஒரு கட்டத்தில் ஐடன் மார்க்ரம் சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 13 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்கள் என 86 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் டெம்பா பவுமா 6 ரன்களுக்கும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் டெவால்ட் பிரெவிஸ் சிக்ஸர் விளாசி ஆட்டத்தை முடித்து வைத்தார்.

இதையும் படிங்க:

  1. டி20 கிரிக்கெட்டில் 14 ஆயிரம் ரன்கள்! சிறப்பு பட்டியலில் கெயில், பொல்லார்ட், ஹேல்ஸ்!
  2. ஜத்ரான், அடல் அதிரடியில் பாகிஸ்தானுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஆஃப்கானிஸ்தான்!

இதில் இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரியான் ரிக்கெல்டன் 31 ரன்களையும், டெவால்ட் பிரெவிஸ் 6 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்கா அணி 20.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான பவுலிங்கை வெளிப்படுத்திய கேசவ் மஹாராஜ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SOUTH AFRICA DOMINATES ENGLANDSOUTH AFRICA THRASH ENGLANDAIDEN MARKRAM RECORDSஇங்கிலாந்து தென் ஆப்பிரிக்காENG VS SA ODI SERIES

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.