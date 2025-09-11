மழை இடையூறுக்கிடையே நடைபெற்ற டி20 போட்டி; இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா த்ரில் வெற்றி!
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து பேட்டர்கள் சோபிக்க தவறியதன் காரணமாக, அந்த அணி தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.
Published : September 11, 2025 at 10:59 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஒருநாள் தொடர் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரை வென்று அசத்தியது. இதனையடுத்து, இங்கிலாந்து - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடர் நேற்று தொடங்கியது.
மழையால் தாமதமான போட்டி
இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி20 போட்டி நேற்று, கார்டிஃபில் உள்ள ரோஸ் பவுல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. மழை காராணமாக டாஸ் நிகழ்வு தாமதமானதை அடுத்து, இப்போட்டி 9 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்து தென்னாப்பிரிக்க அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.
A few showers around in Cardiff means we have a delayed toss ☔— England Cricket (@englandcricket) September 10, 2025
🏴 #ENGvSA 🇿🇦 | #EnglandCricket pic.twitter.com/WRqzMbIs53
தென்னாப்பிரிக்கா அதிரடி
இன்னிங்ஸை தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஐடன் மார்கம் - ரியான் ரிக்கெல்டர்ன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ரிக்கெட்லடன் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸும் 2 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். அவர்களைத் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய ஐடன் மார்க்ரம் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 28 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினார்.
🚨 Change of Innings 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 10, 2025
Rain brings about an early end to the Proteas’ innings despite a powerful batting display in this reduced-overs encounter. 🇿🇦
With further overs lost due to the delay, the contest has now been revised to a 5-over chase, with England requiring 69 runs for… pic.twitter.com/4TxuvH3EWM
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டெவால்ட் பிரெவிஸ் - டோனவன் ஃபெரீரா அதிரடியாக விளையாடி சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டனர். இதில் இருவரும் தலா 3 சிக்ஸர்களை விளாசிய நிலையில், பிரெவிஸ் 23 ரன்களுக்கும், அடுத்து வந்த டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 13 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி 7.5 ஓவர்களில் 97 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மீண்டும் மழை குறுக்கிட ஆட்டம் தடைபட்டது. பின்னர் டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி தென்னாப்பிரிக்காவின் இன்னிங்ஸ் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டதுடன், இங்கிலாந்து அணிக்கு 5 ஓவர்களில் 69 ரன்கள் என்ற இலக்கானது நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
இங்கிலாந்து சொதப்பல்
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பில் சால் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், ஜேக்கப் பெத்தெல் 7 ரன்னிலும், கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், டாம் பான்டன் 5 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளிக்க, அதிரடியாக விளையாடிய ஜோஸ் பட்லரும் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 25 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
South Africa hold their nerve in wet conditions to take the first #ENGvSA T20I 🙌— ICC (@ICC) September 10, 2025
Scorecard 📲 https://t.co/0P8fwoHoHW pic.twitter.com/l1Nyhkx2Ca
இதையும் படிங்க:
இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி 5 ஓர்வகள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 54 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையும் வகிக்கிறது.