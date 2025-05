ETV Bharat / sports

போர் பதற்றம்: ஐபிஎல் நடப்பு சீசன் காலவரையின்றி நிறுத்திவைப்பு? - IPL 2025 SUSPENDED

ஐபிஎல் கோப்பை ( ANI )

Published : May 9, 2025

சென்னை: விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் 18-வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கியுள்ள நிலையில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் இடையே போர் பதற்றம் காரணமாக காலவரையின்றி நிறுத்தி வைக்க பிசிசிஐ முடிவெடுத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரின் பெஹல்காமில் கடந்த மாதம் 22 ஆம் தேதி நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலைத் தொடர்ந்து இந்தியா, பாகிஸ்தானுக்கு இடையே கடுமையான ராணுவ மோதல் நிலவி வருகிறது. இதனால் இரு நாடுகளும் இடையே போர் பதற்றச் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. நேற்றைய தினம் எல்லையில் நடந்த ட்ரோன், ஏவுகணை தாக்குதல் காரணமாக தர்மசாலாவில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற போட்டி பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது. இந்த நிலையில் நடப்பு சீசனில் எஞ்சியுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளை காலவரையின்றி நிறுத்தி வைக்க முடிவு செய்திருப்பதாக பிசிசிஐ வட்டாரத்தில் இருந்து தகவல் வெளியாகியிருப்பதாக ஐஏஎன்எஸ் செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

