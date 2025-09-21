ETV Bharat / sports

50 பந்துகளில் சதமடித்து மிரட்டிய ஸ்மிருதி மந்தனா! விராட் கோலியின் சாதனையை முறியடித்து அசத்தல்

சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமாக சதம் விளாசிய இந்தியர் (ஆடவர் மற்றும் மகளிர் உள்பட) என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா முறியடித்துள்ளார்.

ஸ்மிருதி மந்தனா
ஸ்மிருதி மந்தனா (Getty)
Published : September 21, 2025 at 10:33 AM IST

ஹைதராபாத்: சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அதிவேகம் சதம் விளாசிய வீராங்கனை என்ற சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா படைத்துள்ளார்.

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது. அதன்படி விளையாடிய அந்த அணி 47.5 ஓவர்களில் ஆல் அவுட்டான நிலையிலும் 412 ரனக்ளைக் குவித்திருந்தது.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக பெத் மூனி 138 ரன்களையும், ஜார்ஜியா வோல் 81 ரன்களையும், எல்லிஸ் பெர்ரி 68 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் அருந்ததி ரெட்டி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியின் ஸ்மிருதி மந்தனா 125 ரன்களையும், கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 52 ரன்களையும், தீப்தி சர்மா 72 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர்.

இதனால் இந்திய மகளிர் அணி 47 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 369 ரன்களில் சுருண்டது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் கிம் கார்த் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 42 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய பெத் மூனி ஆட்டநாயகி விருதையும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சதம் விளாசிய ஸ்மிருதி மந்தனா தொடர் நாயகி விருதையும் வென்றனர்.

ஸ்மிருதி மந்தனா சாதனைகள்

இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீராங்கனையாக களமிறங்கிய ஸ்மிருதி மந்தனா தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் 50 பந்துகளில் சதம் விளாசி மிரட்டினார். இதன் மூலம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிவேக சதம் விளாசிய இரண்டாவது வீராங்கனை என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார். முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவின் மெக் லெனிங், கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 45 பந்துகளில் சதம் அடித்ததே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்து வருகிறது.

மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அதிவேக சதம்

  • 45 - மெக் லெனிங் vs நியூசிலாந்து (2012)
  • 50 - ஸ்மிருதி மந்தனா vs ஆஸ்திரேலியா (2025)
  • 57 - கரேன் ரோல்டன் vs தென்னாப்பிரிக்கா (2000)
  • 57 - பெத் மூனி vs இந்தியா (2025)
  • 59 - சோஃபி டிவைன் vs அயர்லாந்து (2018)

இதுதவிர, சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஸ்மிருதி மந்தனாவின் 13ஆவது சதமாகவும் இது அமைந்தது. இதன் மூலம் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்களை விளாசிய இரண்டாவது வீராங்கனை என்ற சூசி பேட்ஸின் சாதனையையும் ஸ்மிருதி மந்தனா சமன் செய்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை மெக் லெனிங் 15 சதங்களை விளாசி முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்கள்

  • 15 - மெக் லானிங் (ஆஸ்திரேலியா)
  • 13 - சூசி பேட்ஸ் (நியூசிலாந்து)
  • 13 - ஸ்மிருதி மந்தனா (இந்தியா)
  • 12 - டாமி பியூமண்ட் (இங்கிலாந்து)

இந்த போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா, 50 பந்துகளில் சதம் விளாசியதன் மூலம், ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமாக சதம் விளாசிய இந்தியர் (ஆடவர் மற்றும் மகளிர்) என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் விராட் கோலி 52 பந்துகளில் சதம் விளாசியதே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது ஸ்மிருதி மந்தனா அதனை முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேக சதம் விளாசிய இந்தியர்கள்

  • ஸ்மிருதி மந்தனா - 50 பந்துகளில் vs ஆஸ்திரேலியா (2025)
  • விராட் கோலி - 52 பந்துகளில் vs ஆஸ்திரேலியா (2013)
  • வீரேந்திர சேவாக் - 60 பந்துகளில் vs நியூசிலாந்து (2009)
  • விராட் கோலி - 61 பந்துகளில் vs ஆஸ்திரேலியா (2013)
  • முகமது அசாரூதின் - 62 பந்துகளில் vs நியூசிலாந்து (1988)

