ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ஐசிசி பிளேயர் விருதை வென்றார் முகமது சிராஜ்!

ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ஐசிசி பிளேயர் விருதை ஆடவர் தரப்பில் முகமது சிராஜும், மகளிர் தரப்பில் ஓர்ல பிரெண்டர்காஸ்ட்டும் வென்றுள்ளனர்.

முகமது சிராஜ்
முகமது சிராஜ் (IANS)
Published : September 15, 2025 at 5:32 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டதற்காக, ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ஐசிசி பிளேயர் ஆஃப் தி மந்த் விருதை முகமது சிராஜ் வென்றுள்ளார்.

ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி சமீபத்தியில் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப் பயணம் செய்து 5 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய ஆண்டர்சன்-டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா 2 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்ததன் மூலம், 2-2 என்ற கண்க்கில் தொடரானது சமநிலையில் முடிவடைந்தது. இந்த தொடரில் இந்திய வீரர் ஷுப்மன் கில் மற்றும் இங்கிலாந்தின் ஹாரி ப்ரூக் ஆகியோர் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றனர்.

இந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஒவ்வொரு மாதமும் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்களைத் தேர்வு செய்து ‘பிளேயர் ஆஃப்தி மந்த்’ விருதை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான பரிந்துரை பட்டியலில் இந்திய அணியின் முகமது சிராஜ், நியூசிலாந்தின் மேட் ஹென்றி, வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஜெய்டன் சீல்ஸ் ஆகியோரது பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. இதில் முகமது சிராஜ், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் அபாரமாக பந்து வீசி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக் கொடுத்ததுடன், ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றதன் மூலம் இந்த பரிந்துரை பட்டியலில் இடம் பிடித்திருந்தார்.

அதே சமயம் நியூசிலாந்தின் மேட் ஹென்றி, முத்தரப்பு டி20 தொடர் மற்றும் ஜிம்பாப்வே தொடர்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டதன் காரணமாகவும், வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஜெய்டன் சீல்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்பட்டதன் காரணமாகவும் பரிந்துரை பட்டியலில் இடம் பிடித்திருந்தனர். இந்த நிலையில் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ஐசிசியின் பிளேயர் ஆஃப் தி மந்த் விருதை இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் வென்றுள்ளார். இதன் மூலம் முகமது சிராஜ் முதல் முறையாக இந்த விருதை வென்றுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இது குறித்து பேசிய சிராஜ், “ஐசிசி-யின் பிளேயர் ஆஃப் தி மந்த் விருதை வென்றது எனக்கு கிடைத்த மரியாதை. ஆண்டர்சன்-டெண்டுல்கர் கோப்பை எனக்கு ஒரு மறக்கமுடியாத தொடராக இருந்தது, மேலும் நான் தீவிரமாக செயலாற்றிய தொடர்களில் இதும் ஒன்றாகும். அட்டத்தின் முக்கியமான சூழ்நிலையில், குறிப்பாக அழுத்தமான தருணங்களில் என்னால் பங்களிக்க முடிந்தது என்பதில் பெருமைப்படுகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதேபோல் சிறந்த வீராங்கனைக்கான பரிந்துரை பெயர் பட்டியலில் அயர்லாந்தின் ஓர்ல பிரெண்டர்காஸ்ட், நெதர்லாந்தின் ஐரிஸ் ஸ்வில்லிங் மற்றும் பாகிஸ்தானின் முனீபா அலி ஆகியோர் இடம் பெற்றிருந்தனர். இதில் அயர்லாந்தின் ஓர்ல பிரெண்டர்காஸ்ட், ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ஐசிசி விருதை வென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

