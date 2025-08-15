ஹைதாராபாத்: சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றுக்கு இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், பிரெஞ்சின் டெரன்ஸ் அட்மென் ஆகியோர் முன்னேறிவுள்ளனர்.
அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை கனடாவின் பெலிக்ஸ் ஆகர் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டியில் இருந்தே தனது அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சின்னர் 6-0 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை வென்று அசத்தினார். தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த சின்னர் இரண்டாவது செட்டையும் 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார்.
இதன்மூலம் 6-0, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்குகளில் பெலிக்ஸ் ஆகரை வீழ்த்திய ஜானிக் சின்னர், நடப்பு சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறினார். இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் பிரஞ்சின் டெரன்ஸ் அட்மேனை எதிர்த்து டேனிஷின் ஹோல்கர் ரூன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் அட்மேன் முதல் செட்டை 6-2 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி ஹோல்கரை ரூனை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தார்.
Jannik on fire 🔥 pic.twitter.com/J5Tzxt60Qq— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 14, 2025
இந்நிலையில், நாளை நடைபெற இருக்கும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஜானிக் சின்னரை எதிர்த்து டெரன்ஸ் அட்மேன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். அதே சமயம், நாளை நடைபெறவுள்ள மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் சமீபத்தில் கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் பட்டம் வென்ற அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனை எதிர்த்து ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் விளையாடவுள்ளார். மற்றொரு போட்டியில் ரஷ்யாவின் ஆண்ட்ரி ரூப்லெவை எதிர்த்து கார்லோஸ் அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.
இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் ஜெர்மனியின் எல்லா சீடல் மற்றும் ரஷ்யாவின் வர்வரா கிராச்சேவா(Varvara Gracheva) பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை சீடல் 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கிராச்சேவாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதன்பின் சுதாரித்து விளையாடிய கிராச்சேவா இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதன்மூலம் வர்வரா கிராச்சேவா 2-6, 6-1, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் எல்லா சீடலை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
Coming in hot ☄️@holgerrune2003 | #CincyTennis pic.twitter.com/WWAP0bpyHo— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 15, 2025
|இதையும் படிங்க: கேப்டனாகி 4 டெஸ்ட் சதங்களை அடித்து... ஷுப்மன் கில்லை பராட்டிய யுவராஜ் சிங்! - ENG VS IND TEST SERIES
மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் ரஷ்யாவின் வெரோனிகா குடெர்மெடோவா(Veronika Kudermetova) எதிர்த்து போலந்தின் மாக்டா லினெட் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய குடெர்மெடோவா 6-4, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்குகளில் மாக்டா லினெட்டை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன் அடுத்த சுற்றுக்கும் முன்னேறியுள்ளார். இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் வர்வரா கிராச்சேவா சக நாட்டு வீராங்கனை வெரோனிகா குடெர்மெடோவை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.