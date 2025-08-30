ஹைதராபாத்: பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து தோல்வியடைந்து, தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.
உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, உலகின் 9ஆம் நிலை வீரங்கனையான இந்தோனேசியாவின் புத்ரி குசுமா வர்தானியை (Putri Kusuma Wardani) எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.
இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட வர்தானி முதல் செட்டை 21-14 என்ற் அகணக்கில் கைப்பற்றி சிந்துவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். பின்னர் அசத்தலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிந்து இரண்டாவது செட்டை 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கம்பேக் கொடுத்ததுடன், ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கையளித்தார். இதனால், இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திருந்தன.
ஆனால், மூன்றாவது செட்டியிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட வர்தானி 21-16 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி சிந்துவுக்கு அதிர்ச்சியளித்தார். இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் புத்ரி குசுமா வர்தானி 21-14, 13-21, 21-16 என்ற செட் கணக்குகளில் பி.வி.சிந்துவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சிந்து, காலிறுதிச்சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.
இதுதவிர, நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி- சிராக் ஷெட்டி இணை, உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரர்களான மலேசியாவின் சொத் வுய் இக் - ஆரோன் சியா (Soh Wooi Yik-Aaron Chia) இணையை எதிர்த்து விளையாடினர். இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணி 21- 12 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை வென்று அசத்தினர்.
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக விளையாடிய இந்திய அணி அடுத்தடுத்த புள்ளிகளைப் பெற்றது. அதேசமயம், மலேசிய அணியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றிக்காக போரடினர். இறுதியில் இந்திய அணி 21-19 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றியது. இதன்மூலம் சாத்விக் - சிராக் இணை 21-12, 21- 19 என்ற செட் கணக்குகளில் மலேசியாவின் சொத்- ஆரோன் இணையை வீழ்த்தி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.
கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்திய அணியைச் சேர்ந்த தருவ் கபிலா - தனிஷா க்ராஸ்டோ இணை, மலேசியாவின் சென் டாங் (Chen Tang)-டொஹ் ஈ வெய்(Toh Ee Wei) இணையை எதிர்கொண்டனர். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய மலேசிய இணை 21-15, 21-13 என்ற செட் கணக்குகளில் இந்திய இணையை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினர். இந்த தோல்வி காரணமாக தருவ் கபிலா - தனிஷா க்ராஸ்டோ இணை இந்த தொடரின் காலிறுதிச்சுற்றுடன் வெளியேறி பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ளது.