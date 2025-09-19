ETV Bharat / sports

சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: காலிறுதி சுற்றில் வெளியேறிய பி.வி.சிந்து!

இன்று நடைபெறும் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் சீனாவின் ஹயே ஹொனன், ரென் ஸிங் யு இணையை எதிர்த்து, சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

பி.வி.சிந்து
பி.வி.சிந்து (BAI Media/X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து 14-21, 13-21 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தென் கொரியாவின் அன் சே-யங்கிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியுள்ளார்.

சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்ட்ஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன், ஷென்சென் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான தென் கொரியாவின் அன் சே-யங்கை எதிகொண்டார். பெரும் எதிபார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், அன் சே-யங் தொடக்கம் முதலே ஆபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார்.

பி.வி.சிந்து ஏமாற்றம்

இதன் மூலம் அன் சே-யங் 21-14 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி சிந்துவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அன் சே-யங் அபாரமாக விளையாட, மறுபக்கம் கம்பேக் கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சிந்து மீண்டும் சோபிக்க தவறினார். இதனால் இரண்டாவது செட்டையும் 13-21 என்ற கணக்கில் சிந்து இழந்தார்.

இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் அன் சே-யங் 21-14, 21-13 என்ற நேர் செட் கணக்கில் பி.வி.சிந்துவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இந்த தோல்வியின் காரணமாக பி.வி. சிந்து நடப்பு சீனா மாஸ்டர் பேட்மிண்டன் தொடரில் காலிறுதிச் சுற்றுடன் வெளியேறி பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். அடுத்தடுத்த தொடர்களில் பி.வி. சிந்து தொடர்ந்து சோபிக்க தவறி வருவது இந்திய ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

காலிறுதியில் சாத்விக்-சிராக்

அதேசமயம், நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை, தைவானின் சியு ஹ்சியாங் சியே, வாங் சி-லின் இணையை எதிர்த்து விளையாடியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய இணை முதல் செட்டை 21- 13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது.

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக விளையாடிய சாத்விக்-சிராக் இணை 21-12 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் வென்று அசத்தியது. இதன் மூலம் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை 21-13, 21-12 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தைவானின் சியு ஹ்சியாங் சியே, வாங் சி-லின் இணையை வீழ்த்தி அசத்தலான, வெற்றியைப் பதிவுசெய்ததுடன் காலிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் சீனாவின் ஹயே ஹொனன், ரென் ஸிங் யு இணையை எதிர்த்து, சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர். இந்தப் போட்டியில் இந்திய ஜோடி வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

