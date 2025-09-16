ETV Bharat / sports

'திறனற்ற நடுவர்களால் மாணவர்கள் பின்னுக்கு தள்ளப்படுகின்றனர்' - சிலம்ப ஆசான்கள் வேதனை!

அரசு நடத்தும் சிலம்பம் போட்டிகளில் திறமை வாய்ந்த நடுவர்களை அமர்த்த வேண்டும் என சிலம்பம் ஆசான்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சிலம்ப வீரர்
சிலம்ப வீரர்
ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 5:07 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் சிலம்பம் போட்டியில் திறனற்ற நடுவர்களை வைத்து போட்டி நடத்துவதால் திறமை வாய்ந்த சிலம்ப வீரர்கள் பலர் பின்னுக்கு தள்ளப்படுவதாக சிலம்ப ஆசான்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை பெருங்குடியில் சிலம்பம் திறனாய்வு தேர்வு போட்டி நடைபெற்றது. இதில் 200க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியர்களுக்கு சிலம்பம் கச்சை கட்டும் விழா நடைபெற்றது. மேலும் கடந்த மாதம் தேசிய அளவில் தமிழகத்திலிருந்து பங்கேற்று வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியர்களுக்கும் பாராட்டு விழாவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் நடத்தப்படும் சிலம்ப போட்டிகளில், நடுவர்களின் தவறுகளால் மாணவ, மாணவிகள் பாதிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. மேலும், அரசு நடத்தும் சிலம்பம் போட்டிகளில் திறமை வாய்ந்த நடுவர்களை அமர்த்த வேண்டும் என சிலம்பம் ஆசான்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து பேசிய சிலம்ப ஆசான் சத்யராஜ் கூறுகையில், "இரண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர்கள் சிலம்பம் பயிற்சி பெறுவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். தமிழக அரசும் இதனை ஊக்கவிக்கும் வகையில் அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளில் சிலம்பம் பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர். சிலம்பம் பயிற்சி அளிக்கும் சிலம்பம் மாஸ்டர்கள் பலர் முழு நேர பணியாக மாணவர்களுக்கு சிலம்பம் பயிற்சி அளித்து வருகின்றன" என்றார்.

'திறனற்ற நடுவர்களால் மாணவர்கள் பின்னுக்கு தள்ளப்படுகின்றன' (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் சிலம்பம் மாஸ்டர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் ஆண்டுதோறும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பிலும், முதல்வர் கோப்பை போட்டிகளிலும் சிலம்பம் போட்டிகளை நடத்தி வருகின்றனர். ஆனால் தமிழக அரசு நடத்தும் சிலம்பம் போட்டியில் திறனற்ற நடுவர்களை வைத்து போட்டி நடத்தப்படுவதால், மாணவர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றனர்" என்றார்.

மேலும் பேசுகையில், "இதனால் இனி தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் சிலம்பம் போட்டிகளில் திறமை வாய்ந்த நடுவர்களை அமர்த்த வேண்டும். அதாவது சிலம்பம் நன்கு தெரிந்த நபர்களை நடுவர்களாக அமர்த்த வேண்டும். அப்படி செய்தால் மட்டுமே மாணவர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த முடியும்" என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் சிலம்ப போட்டிகளில் நடுவர்கள் குறித்து சிலம்ப ஆசான்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிலம்ப ஆசான்களின் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரவு நிறைவேற்றுமா என்பதை பொறுத்திருந்து டஹன் பார்க்க வேண்டும்.

TAGGED:

SILAMBAM CONTROVERSYCMS TROPHY SILAMBAMALL INDIA SILAMBAM FEDERATIONமுதல்வர் கோப்பை சிலம்பம்CM TROPHY 2025

