இரட்டை சதத்தை தவறவிட்ட ஜெய்ஸ்வால்; சதமடித்து மிரட்டிய ஷுப்மன் கில் - 518 ரன்னில் இந்திய அணி டிக்ளர்!

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 10ஆவது சதத்தை விளாசினார்.

சதமடித்து மிரட்டிய ஷுப்மன் கில்
சதமடித்து மிரட்டிய ஷுப்மன் கில் (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 518 ரன்களை குவித்து டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நேற்று (அக்.10) டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் கேஎல் ராகுல் 38 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.

அதன்பின் ஜெய்ஸ்வாலுடன் ஜோடி சேர்ந்த சாய் சுதர்ஷன் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர். அபாரமாக விளையாடி வந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தன்னுடையை 7ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். மறுபக்கம் சதத்தை நெருங்கிய சாய் சுதர்ஷன் 15 பவுண்டரிகளுடன் 87 ரன்களை எடுத்த போது, எல்.பி.டபிள்யூ முறையில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லும் நிதானம் காட்ட, மறுபக்கம் அதிரடியைக் கைவிடாத யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 150 ரன்களையும் கடந்தார். இதன் மூலம் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 318 ரன்களைச் சேர்த்தது, இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இரட்டை சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 22 பவுண்டரிகளுடன் 175 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

அடுத்து வந்த நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அதிரடியாக விளையாடிய நிலையில், 4 பவுண்டரிகள், இரண்டு சிக்ஸர்களுடன் 43 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து ஜோடி சேர்ந்த ஷுப்மன் கில் - துருவ் ஜூரெல் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஷுப்மன் கில் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 10ஆவது சதத்தை விளாசினார்.

பின்னர் 44 ரன்களை எடுத்த கையோடு துருவ் ஜூரெல் விக்கெட்டை இழக்க, இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 518 ரன்களை குவித்திருந்த நிலையில் டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. இதில் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த ஷுப்மன் கில் 16 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 129 ரன்களைச் சேர்த்தார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜோமல் வாரிக்கன் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸை தொடரவுள்ளது.

