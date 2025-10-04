ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு! கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ரோஹித் சர்மா நீக்கம்!

இந்திய ஒருநாள் அணியின் புதிய கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும், அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ரோஹித் சர்மா - ஷுப்மன் கில்
ரோஹித் சர்மா - ஷுப்மன் கில் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா அகியோரும் கம்பேக் கொடுத்துள்ளனர்.

இந்திய அணி தற்சமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது.இந்த தொடர் முடிவடைந்த கையோடு ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.

இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த கிரிக்கெட் தொடர் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி, நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இதில் முதலில் ஒருநாள் தொடரும், அதனைத் தொடர்ந்து டி20 தொடரும் நடைபெறவுள்ளன. இந்த நிலையில் இத்தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரோஹித் சர்மா நீக்கப்பட்டு, புதிய கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் ஒருநாள் அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் தொடரில் சாதாரண வீரர்களாக விளையாடவுள்ளனர்.

இதுதவிர அணியின் விக்கெட் கீப்பர்களாக கேஎல் ராகுல் மற்றும் அறிமுக வீரர் துருவ் ஜூரெல் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக சஞ்சு சாம்சன் ஒருநாள் அணியில் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு மீண்டும் ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கும் ஒருநாள் தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தொடருக்கான அணியில் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜ, தமிழக வீரர் வருண் சக்ர்வர்த்தி உள்ளிட்டோர் ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை. அதேசமயம், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோருக்கும் ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணி கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவும், துணைக் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும் தொடர்கின்றனர். ஆசிய கோப்பை தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்த ஹர்திக் பாண்டியா, ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதனால் நிதிஷ் ரெட்டி அணியில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளார். இதுதவிர சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, வருண் சக்ரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. உலக பாரா தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் தங்கம் வென்று நிஷாந்த் குமார் சாதனை!
  2. மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2025: ஆஸ்திரேலியாவின் ஆதிக்கத்துக்கு முடிவு கட்டுமா இலங்கை?

இந்திய ஒருநாள் அணி: சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), அக்ஸர் படேல், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷதீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, துருவ் ஜூரல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.

இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மான் கில் (துணை கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஷிவம் தூபே, அக்ஸர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷதீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, சஞ்சு சாம்சன், ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAS SQUAD FOR TOUR OF AUSTRALIAROHIT SHARMA VIRAT KOHLI COMEBACKSHUBMAN GILL ODI CAPTAINஇந்தியா ஆஸ்திரேலியாINDIA SQUAD AUSTRALIA TOUR 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.