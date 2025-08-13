ஹைதராபாத்: ஜூலை மாதத்திற்கான ஐசிசி பிளேயர் ஆஃப் தி மந்த் விருதை ஷுப்மன் கில் வென்றதன் மூலம், அதிகமுறை இந்த விருதை வென்ற வீரர் எனும் தனித்துவ சாதனையை படைத்துள்ளார்.
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி சமீபத்தியில் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய ஆண்டர்சன்-டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று பதிலடியைக் கொடுத்தனர். இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.
அதன்பின் நடைபெற்ற நான்காவது போட்டியில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்று தொடரில் முன்னிலை வகிக்க, பரபரப்பான கடைசி டெஸ்டில் இந்திய அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இந்திய அணி 2-2 என்ற கணக்கில் சமன்செய்து அசத்தியது. இந்த டெஸ்ட் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில், இங்கிலாந்து வீரர் ஹாரி புரூக் ஆகியோருக்கு தொடர் நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.
Captain Fantastic 🙌— ICC (@ICC) August 12, 2025
Shubman Gill becomes the first to win the ICC Men’s Player of the Month honour four times 🎖️
More 👉 https://t.co/lRJ5C68kLt pic.twitter.com/A47tyCyJPJ
இந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஒவ்வொரு மாதமும் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்களைத் தேர்வு செய்து ‘பிளேயர் ஆஃப்தி மந்த்’ விருதை வழங்கி வருகிறது. அந்தவகையில், ஜூலை மாதத்திற்கான பரிந்துரை பட்டியலில் இந்திய அணியின் ஷுப்மன் கில், இங்கிலாந்தின் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்காவின் வியான் முல்டர் ஆகியோரது பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. இதில் ஷுப்மன் கில் மற்றும் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆகியோர் ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டதன் காரணமாகவும், வியான் முல்டர் ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டில் முற்சதம் விளாசியதன் காரணமாகவும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தனர்.
இதில் வாக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் ஜூலை மாதத்திற்கான ஐசிசி ‘பிளேயர் ஆஃப் தி மந்த்’ விருது இந்திய டெஸ்ட் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நான்காவது முறையாக ஷுப்மன் கில் இந்த விருதை வென்றுள்ளார். இதற்கு முன், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரிலும், நடப்பு ஆண்டு ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதத்திலும் ஷுப்மன் கில் இந்த விருதை வென்றிருந்தார். இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷுப்மன் கில் 10 இன்னிங்ஸில் 4 சதங்களுடன் 75.40 என்ற சராசரியில் 754 ரன்களைக் குவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Sophia Dunkley blistering form with the bat has been rewarded with the ICC Women's Player of the Month honours for July 2025 ✨— ICC (@ICC) August 12, 2025
More 👉 https://t.co/26DAmekgbS pic.twitter.com/BPd9mow5rP
இந்த விருதை வென்றது குறித்து பேசிய ஷுப்மன் கில், 'ஜூலை மாதத்திற்கான ஐசிசியின் பிளேயர் ஆஃப்தி மந்த் விருதை வென்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்த முறை இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இது கேப்டனாக எனது முதல் டெஸ்ட் தொடரின் போது எனது செயல்திறனுக்காக கிடைத்துள்ளது. பர்மிங்காமில் அடித்த இரட்டை சதம் என்றும் என் நினைவில் இருக்கும், அது எனது இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தின் மறக்கமுடியாத தருணங்களில் ஒன்றாகவும் இருக்கும். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் எனக்கு கேப்டனாக நல்ல அனுபவத்தை தந்தது. இந்த தொடரை இரு அணி வீரர்களும் நினைவில் வைத்திருப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன்' என்று கூறியுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க:ஷாய் ஹோப் அதிரடி சதம்; ஜெய்டன் சீல்ஸ் மிரட்டல் பவுலிங்.., விண்டீஸிடம் சரணடைந்த பாகிஸ்தான்! - WI VS PAK 2025
அதேசமயம், மகளிர் பிரிவில் ஜூலை மாதத்திற்கான ஐசிசி பிளேயர் ஆஃப் தி மந்த் விருதை இங்கிலாந்தின் சோஃபியா டங்க்லி வென்றுள்ளார். முன்னதாக இந்த விருதுக்கு இங்கிலாந்தின் சோஃபி எக்லெஸ்டோன், சோஃபியா டங்க்லி, அயர்லாந்தின் கேபி லூயிஸ் ஆகியோர் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், சோஃபியா டங்க்லி இந்த விருதை வென்றுள்ளார். இது அவரின் முதல் ஐசிசி பிளேயர் ஆஃப் தி மந்த் விருது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.