இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிகளுக்கான டெஸ்ட்; முழு வீச்சில் தயாராகும் ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானம்!

ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டு அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணி கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானம்
ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானம் (IANS)
ஹைதராபாத்: இந்தியா ஏ - ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிகளுக்கு இடையேயான டெஸ்ட் போட்டி நடைபெறும் ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானம் முழுமையாக தயார் நிலையில் உள்ளதாக யுபிசிஏ ஊடகப் பொறுப்பாளர் ஃபஹீம் அகமது தெரிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு ஆதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகள், மூன்று ஒரு நாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் போட்டி செப்டம்பர் 16 முதல் 19ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியானது செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி தொடங்கி 25 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது.

மேலும் இந்த இரண்டு போட்டிகளும் லக்னோவில் உள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஒருநாள் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 5ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலிய ஏ அணியுடனான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்திய ஏ அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும், துணை கேப்டனாக துருவ் ஜூரெலும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தமிழக வீரர்கள் என்.ஜெகதீசன், சாய் சுதர்ஷன் ஆகியோருடன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, தேவ்தத் படிக்கல், பிரசித் கிருஷ்ணா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார். அதே சமயம் கே.எல். ராகுல் மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் அணியில் சேர்க்கப்படுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இந்த தொடர் நடைபெறவுள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானம் முழு வீச்சில் தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து பேசிய, உத்தரப் பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கத்தின் (UPCA) ஊடகப் பொறுப்பாளர் ஃபஹீம் அகமது, "இந்தப் போட்டிகளை ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடத்த நாங்கள் மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிறோம். பெரும்பாலான வீரர்கள் இந்திய அணியின் ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளனர், மேலும் இந்தத் தொடர் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு சிறந்த அனுபவமாக இருக்கும். இந்த தொடருக்காக ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானம் முழுமையாகத் தயாராக உள்ளது" என்றார்.

இந்தத் தொடரின் மூலம் இந்திய வீரர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக மட்டுமல்லாமல், தேசிய அணிக்கு தேர்வாவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடிக்க முடியாமல் தடுமாறி வரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இத்தொடரில் தனது தலைமைத்துவம் மற்றும் பேட்டிங் ஆகியவற்றில் சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில், அடுத்து நடைபெறவுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

இந்திய ஏ டெஸ்ட் அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கே), அபிமன்யு ஈஸ்வரன், என்.ஜெகதீசன், சாய் சுதர்சன், துருவ் ஜூரல், தேவ்தத் படிக்கல், ஹர்ஷ் துபே, ஆயுஷ் பதோனி, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, தனுஷ் கோட்டியன், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், கலீல் அகமது, மானவ் சுதர், யாஷ் தாக்கூர்.

ஆஸ்திரேலிய ஏ டெஸ்ட் அணி: சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கோனொலி, ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், ஆரோன் ஹார்டி, கேம்பல் கெல்லாவே, சாம் கொன்ஸ்டாஸ், நாதன் மெக்ஸ்வீனி, டாட் மர்ஃபி, ஃபெர்கஸ் ஓ'நீல், ஆலிவர் பீக், ஜோஷ் பிலிப், கோரி ரோச்சிசியோலி, லியாம் ஸ்காட், ஹென்றி தோர்ன்டன்,வில் சதர்லேண்ட் (இரண்டாவது போட்டிக்கு மட்டும்)

