இந்திய ஏ அணி அறிவிப்பு! கேப்டனாக கம்பேக் கொடுக்கும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்!

இந்திய ஏ அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும், துணை கேப்டனாக துருவ் ஜூரெலும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Published : September 6, 2025 at 4:08 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டு அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் எதிர்வரும் செப்டம்பர் 9 ஆன் தேதி முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.

இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த கிரிக்கெட் தொடர் அக்டோர்பர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி, நவம்பர் 8ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் இத்தொடருக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு ஆதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகள், மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் போட்டி செப்டம்பர் 16 முதல் 19ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறவுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியானது செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி தொடங்கி 25 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த இரண்டு போட்டிகளும் லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஒருநாள் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 5ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலிய ஏ அணியுடனான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய ஏ அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதே சமயம் அணியின் துணை கேப்டன் பொறுப்பு துருவ் ஜூரெலிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இருந்து ஓராங்கட்டப்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தற்சமயம் இந்திய ஏ அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதே சமயம், இங்கிலாந்து தொடரின் போது இந்திய ஏ அணி கேப்டனாக செயல்பட்ட அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் இந்த முறை சாதாரண வீரராக மட்டுமே அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

இது தவிர்த்து தமிழக வீரர்கள் என்.ஜெகதீசன், சாய் சுதர்ஷன் ஆகியோருடன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, தேவ்தத் படிக்கல், பிரசித் கிருஷ்ணா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார். மேலும் ஆயூஷ் பதோனி, தனுஷ் கோட்டியன், மனவ் சுதர், யாஷ் தாக்கூர் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் கே.எல். ராகுல் மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் அணியில் சேர்க்கப்படுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய ஏ டெஸ்ட் அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கே), அபிமன்யு ஈஸ்வரன், என்.ஜெகதீசன், சாய் சுதர்சன், துருவ் ஜூரல், தேவ்தத் படிக்கல், ஹர்ஷ் துபே, ஆயுஷ் பதோனி, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, தனுஷ் கோட்டியன், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், கலீல் அகமது, மானவ் சுதர், யாஷ் தாக்கூர்

இந்தியா ஏ vs ஆஸ்திரேலிய ஏ போட்டி அட்டவணை

போட்டிஇடம்நாள்நேரம்
முதல் டெஸ்ட்ஏக்னா மைதானம், லக்னோசெப்.16-19காலை 9.30 மணி
இரண்டாவது டெஸ்ட்ஏக்னா மைதானம், லக்னோசெப்.23-26காலை 9.30 மணி
முதல் ஒருநாள் கிரீன் பார்க் மைதானம், கான்பூர்செப். 30காலை 9 மணி
இரண்டாவது ஒருநாள்கிரீன் பார்க் மைதானம், கான்பூர்அக்.03காலை 9 மணி
மூன்றாவது ஒருநாள்கிரீன் பார்க் மைதானம், கான்பூர்அக்.05காலை 9 மணி

