ETV Bharat / sports

இந்திய ஏ அணியில் இருந்து விலகிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்! துருவ் ஜூரெல் கேப்டனாக நியமனம்!

ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் கேஎல் ராகுல், முகமது சிராஜ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன், இந்திய ஏ அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு பிறகு இந்தியா அணி சொந்த மண்ணில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் மாத இறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று ஒருநாள் மற்றும் ஐந்து டி20 போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து தற்போது இந்தியா ஏ அணியுடன் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. தொடர்ந்து அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.

இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியானது செப்டம்பர் 16 மூதல் 19ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், இறுதி நாள் வரை முடிவு எட்டப்படாததன் காரணமாக போட்டி டிராவில் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்மற்ற டெஸ்ட் போட்டி இன்று லக்னோவில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து, ஆஸ்திரேலியாவை பேட்டிங் செய்ய அழைத்துள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, இந்திய ஏ அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனிப்பட்ட காரணமாக போட்டியில் இருந்து விலகினார். கடைசி நிமிடத்தில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் போட்டியில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, இரண்டாவது போட்டிக்கான கேப்டனாக துருவ் ஜூரெல் செயல்பட்டு வருகிறார். இருப்பினும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் போட்டியில் இருந்து விலகியதற்கான காரணம் எதுவும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.

முன்னதாக இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடர், ஆசிய கோப்பை தொடர் ஆகியவற்றில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்தியா ஏ அணியின் கேப்டனாக ஐயர் நியமிக்கப்பட்டார். இதன் மூலம் எதிர்வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடரில் கம்பேக் கொடுப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தன. இதுபோன்ற சூழலில் அவர், இரண்டாவது டெஸ்டில் இருந்து விலகியுள்ளது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க:

  1. இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி இனி 'ரைவல்ரி' கிடையாது! சூர்யகுமார் யாதவ்!
  2. சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய பாகிஸ்தான் வீரரின் கொண்டாட்டம் - நெட்டிசன்கள் விமர்சனம்!

இந்தியா ஏ vs ஆஸ்திரேலியா ஏ இரண்டாவது டெஸ்ட்

இந்தியா ஏ மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிகள் இன்று முதல் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுகின்றன. இந்த போட்டியும் லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணியில் கேஎல் ராகுல், முகமது சிராஜ், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி உள்ளிட்டோரும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் அபிமன்யூ ஈஸ்வரன், கலீல் அஹ்மத் ஆகியோருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHREYAS IYER PULLS OUT OF INDIA AINDIA A VS AUSTRALIA ADHRUV JUREL TAKES OVER CAPTAINCYஇந்தியா ஏ VS ஆஸ்திரேலியா ஏSECOND UNOFFICIAL TEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.