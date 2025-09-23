இந்திய ஏ அணியில் இருந்து விலகிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்! துருவ் ஜூரெல் கேப்டனாக நியமனம்!
ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் கேஎல் ராகுல், முகமது சிராஜ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : September 23, 2025 at 2:41 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன், இந்திய ஏ அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு பிறகு இந்தியா அணி சொந்த மண்ணில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் மாத இறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று ஒருநாள் மற்றும் ஐந்து டி20 போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து தற்போது இந்தியா ஏ அணியுடன் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. தொடர்ந்து அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.
இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியானது செப்டம்பர் 16 மூதல் 19ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், இறுதி நாள் வரை முடிவு எட்டப்படாததன் காரணமாக போட்டி டிராவில் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்மற்ற டெஸ்ட் போட்டி இன்று லக்னோவில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து, ஆஸ்திரேலியாவை பேட்டிங் செய்ய அழைத்துள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, இந்திய ஏ அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனிப்பட்ட காரணமாக போட்டியில் இருந்து விலகினார். கடைசி நிமிடத்தில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் போட்டியில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, இரண்டாவது போட்டிக்கான கேப்டனாக துருவ் ஜூரெல் செயல்பட்டு வருகிறார். இருப்பினும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் போட்டியில் இருந்து விலகியதற்கான காரணம் எதுவும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
முன்னதாக இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடர், ஆசிய கோப்பை தொடர் ஆகியவற்றில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்தியா ஏ அணியின் கேப்டனாக ஐயர் நியமிக்கப்பட்டார். இதன் மூலம் எதிர்வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடரில் கம்பேக் கொடுப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தன. இதுபோன்ற சூழலில் அவர், இரண்டாவது டெஸ்டில் இருந்து விலகியுள்ளது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
India A captain Dhruv Jurel has won the toss and elected to bowl against Australia A in the 2nd multi-day match in Lucknow— BCCI (@BCCI) September 23, 2025
Follow Live Scores here ➡️ https://t.co/3LqlO5GwD4#INDAvAUSA pic.twitter.com/MuT8ubqf3P
இந்தியா ஏ மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிகள் இன்று முதல் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுகின்றன. இந்த போட்டியும் லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணியில் கேஎல் ராகுல், முகமது சிராஜ், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி உள்ளிட்டோரும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் அபிமன்யூ ஈஸ்வரன், கலீல் அஹ்மத் ஆகியோருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.