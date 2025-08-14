ஹைதராபாத்: மேத்யூ ஷார்ட், லான்ஸ் மோரிஸ் ஆகியோர் தென் ஆப்பிரிக்க ஒருநாள் அணியில் இருந்து விலகிய நிலையில், மேத்யூ குஹ்னேமன், ஆரோன் ஹார்டிக்கு ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென் ஆப்பிரிக்க அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட ஒரு நாள், டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான டி20 தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது வரையிலும் இரண்டு டி20 போட்டிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவுசெய்து 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன்செய்துள்ளன.
It's a triple blow for Australia, with Lance Morris, Matt Short and Mitch Owen all set to spend time on the sidelines. #AUSvSA https://t.co/ldkEzcgSGO— cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2025
இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலியா - தென் ஆப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்றாவது டி20 போட்டி ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பதால், இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. அதன்பின் ஆஸ்திரேலியா - தென் ஆப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
இந்த தொடருக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அதன்படி, தென் ஆப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பிடித்திருந்த மேத்யூ ஷார்ட், லான்ஸ் மோரிஸ் உள்ளிட்டோர் காயம் காரணமாகவும், மிட்செல் ஓவன் கன்கஷன் காரணமாகவும் விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக மேத்யூ ஷார்ட், லான்ஸ் மோரிஸ் ஆகியோர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்த நிலையில், அதிலிருந்து இதுவரை குணமடையாமல் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
Not ideal for Australia heading into their upcoming three-match ODI series against South Africa at home 👀https://t.co/IgaIwYBI56— ICC (@ICC) August 14, 2025
அதே சமயம், தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியின் போது மிட்செல் ஓவன் தலையில் பந்து தாக்கியதன் காரணமாக, அவரால் ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்க இயலாது என்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, தென் ஆப்பிரிக்க ஒருநாள் அணியில் மேத்யூ குஹ்னேமன், ஆரோன் ஹார்டி ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
மேத்யூ குஹ்னேமன் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக அறிமுக 5 டெஸ்ட், 4 ஒருநாள் மற்றும் ஒரு டி20 போட்டியில் விளையாடி 31 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதேசமயம், ஆரோன் ஹார்டி 2023ஆம் ஆண்டு அறிமுகமாகி 13 ஒருநாள், 15 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 300க்கும் மேற்பட்ட ரன்களையும், 23 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், அலெக்ஸ் கேரி, பென் துவார்ஷுயிஸ், நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், ஆரோன் ஹார்டி, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மேத்யூ குஹ்னெமன், மார்னஸ் லாபுசாக்னே, ஆடம் ஜாம்பா.
தென் ஆப்பிரிக்க ஒருநாள் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், டோனி டி ஜோர்ஜி, ஐடன் மார்க்ராம், செனுரன் முத்துசாமி, கேசவ் மகராஜ், வியான் முல்டர், லுங்கி இங்கிடி, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ககிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கெல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், பிரனெலன் சுப்ரயன்.
