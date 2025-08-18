ஹைதராபாத்: இந்திய அணியில் இடம்பெற துரதிர்ஷ்டவசமாக அதிகளவு போட்டி உள்ளது. அதிலிருந்து 11 பேருக்கு மட்டுமே விளையாடும் லெவனில் இடம் கிடைக்கிறது என்று இந்திய அணி வீரர் ஷர்தூல் தாக்கூர் கூறியுள்ளார்.
இந்தியா -இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 5 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடர் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இந்த தொடரில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் தலா இரண்டு வெற்றிகளை பெற்று, 2-2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்தன. இந்திய அணி கடைசி டெஸ்டில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கான புள்ளிப்பட்டியலிலும் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கான தொடர் நாயகன் விருதை இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லும், இங்கிலாந்தின் ஹாரி ப்ரூக்கும் வென்றனர்.
ஒருபக்கம் இந்திய அணியின் செயல்திறன் சிறப்பாக இருந்தது என பாராட்டுகள் குவிந்தாலும், மறுபக்கம் அணி தேர்வு குறித்து பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர், கேப்டன் ஷுப்மன் கில் ஆகியோரின் மீது விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏனெனில் இந்த டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம்பிடித்திருந்த குல்தீப் யாதவ் மற்றும் அபிமன்யு ஈஸ்வரன் ஆகியோருக்கு ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடும் வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது பெரும் சர்ச்சைக்கும், கேள்விகளுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது.
குல்தீப் யாதவ் இந்திய அணிக்காக 2017ஆம் ஆண்டே டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான நிலையில், இதுநாள் வரையிலும் 13 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் கடைசியாக கடந்தாண்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய நிலையில், அதன்பின் லெவனில் இடம் பிடிக்கவில்லை. அவர் இதுவரை விளையாடியுள்ள 13 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 56 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதில் நன்கு 5 விக்கெட் ஹாலும் அடங்கும்.
அபிமன்யு ஈஸ்வரனை பொறுத்தவரையில் உள்ளூர் போட்டிகளில் தொடர்ந்து அபாரமாக செயல்பட்டு வருவதுடன், இந்தியா ஏ அணியின் கேப்டனாகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டே இந்திய டெஸ்ட் அணிக்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட அவர், இதுநாள் வரையிலும் எந்தவொரு டெஸ்ட் போட்டியிலும் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறவில்லை. குறிப்பாக அவருக்கு பிறகு டெஸ்ட் அணியில் இடம்பிடித்த 15 வீரர்கள் தங்களின் அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய நிலையிலும், அபிமன்யு ஈஸ்வரனுக்கு இதுநாள் வரை சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பானது கிடைக்கவில்லை.
நடந்து முடிந்த இங்கிலாந்து தொடரில் கூட, சாய் சுதர்ஷன், அன்ஷுல் கம்போஜ் ஆகியோர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான நிலையில், அபிமன்யுவிற்கு அந்த வாய்ப்பானது கிடைக்கவில்லை. இது அணி பயிற்சியாளர், கேப்டன் மீதான விமர்சனங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. இந்த நிலையில், குல்தீப் யாதவ், அபிமன்யு ஈஸ்வரன் அகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்காதது குறித்து இந்திய வீரர் ஷர்தூல் தாக்கூர் மௌனம் கலைத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய ஷர்தூல், “சில சமயங்களில், நானும் அதே சூழலில் இருந்துள்ளேன். ஒரு வீரராக, நீங்கள் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிக்காமல், வெளியே உட்கார்ந்திருப்பது எளிதல்ல. அதிலும் ஒரு தொடர் முழுவதிலும் எந்தவொரு ஆட்டத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்காத போது, நிறைய உணர்ச்சிகளைக் கடந்து செல்வதுடன், நாம் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறோம் என உங்களை நீங்களே கேள்விகள் எழும். ஆனால் அதில் இரண்டு விஷயங்கள் உள்ளன. நான் முன்பு குறிப்பிட்டது போல, அனைவருக்கும் இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்கும் அளவு சலுகைகள் கிடைப்பதில்லை. மற்றொன்று, துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்தியா அணியில் இடம்பெற அதிகளவு போட்டி உள்ளது. அதிலிருந்து 11 பேருக்கு மட்டுமே விளையாடும் லெவனில் இடம் கிடைக்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆடுகளம், வானிலை நிலவரங்களைப் பொறுத்தே, எந்த 11 வீரர்களை விளையாட வைக்க வேண்டும் என்பது அணி நிர்வாகத்தின் போறுப்பாகும். அதனால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காத போது, அன்றை தினம் உங்களுடையது அல்ல என்பதை புரிந்துகொண்டு கடந்து செல்ல வேண்டும். ஏனெனில் லெவனில் இடம் பிடிப்பதை தவிர்த்து, அணியுடன் பயணம் செய்வது, டிரஸ்ஸிங் ரூமைப் பகிர்ந்து கொள்வதும் என நிறைய இருக்கிறது. அணியில் வீரர்களுக்கு இடம் கிடைக்காதது குறித்து என்னிடம் அதிக பதில்கள் இல்லை, ஆனால் அந்த வாய்ப்புக்காக அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும்” என்று கூறியுள்ளார்.
ஷர்தூல் தாக்கூரின் இந்த கருத்தானது ஒருவகையில் ஏற்றுக்கொள்ள கூடியதாக இருந்தாலும், ஒரு வீரர் தொடர்ந்து தனது வாய்ப்புக்காக காத்திருப்பது அவரின் மனவலிமையையும், நம்பிக்கையையும் இழக்க செய்யும் என்பது ரசிகர்களின் கருத்தாக உள்ளது. குறிப்பாக அபிமன்யு ஈஸ்வரன் போன்ற வீரர் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்திய டெஸ்ட் அணியுடன் பயணித்து வரும் நிலையிலும், அவருக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காதது துரதிர்ஷ்டமான ஒன்றே.