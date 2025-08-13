ETV Bharat / sports

ஷாய் ஹோப் அதிரடி சதம்; ஜெய்டன் சீல்ஸ் மிரட்டல் பவுலிங்.., விண்டீஸிடம் சரணடைந்த பாகிஸ்தான்! - WI VS PAK 2025

பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 202 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 2-1 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றியுள்ளார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் ஆட்டநாயகன் விருதை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கேப்டன் ஷாய் ஹோப் வென்ற நிலையில், தொடருக்கான தொடர்நாயகன் விருது ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் - பாகிஸ்தான் இடையேயான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது போட்டி நேற்று டிரினிடாட்டில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி, முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது. பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் பிராண்டன் கிங் 5 ரன்களுக்கும், அதிரடியாக விளையாடிய எவின் லூயிஸ் 37 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேசி கார்டியும் 17 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.

ஷாய் ஹோப் சதம்

பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் ஷாய் ஹோப் ஒருமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 15 ரன்களிலும், அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஸ்டன் சேஸ் 36 ரன்களிலும், குடகேஷ் மோதி 5 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், தனது அதிரடியைக் கைவிடாத ஷாய் ஹோப் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 18ஆவது சதத்தை விளாசினார்.

வலுவான இலக்கை நிர்ணயித்த விண்டீஸ்

அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸும் அதிரடியாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் உயர்ந்தது. இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷாய் ஹோப் 10 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 120 ரன்களையும், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர். இதன்மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 294 ரன்களைக் குவித்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் நசீம் ஷா, அப்ரார் அஹ்மத் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

சொதப்பிய டாப் ஆர்டர்

அதன் பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு சைம் அயூப் - அப்துல்லா ஷஃபிக் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சைம் அயூப் முதல் ஓவரிலேயே ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழக்க, அப்துல்லா ஷஃபிக் மற்றும் கேப்டன் முகமது ரிஸ்வான் ஆகியோரும் அடுத்தடுத்து டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சி கொடுத்தனர். அவர்களுடன் சேர்ந்து நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாமும் 9 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழக்க, பாகிஸ்தான் அணி 23 ரன்களிலேயே 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து பரிதாபமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.

கைகொடுக்க தவறிய மிடில் ஆர்டர்

அதன்பின், சல்மான் ஆகா ஒருமுனையில் நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், ஹசன் நவாஸ் 13, ஹுசைன் தாலத் ஒரு ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து 30 ரன்கள் எடுத்திருந்த சல்மான் ஆகாவும் பெவிலியன் திரும்ப, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த முகமது நவாஸ், 23 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து வந்த வேகத்திலேயே பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.

இதையும் படிங்க: கிராண்ட் மாஸ்டரை வீழ்த்திய 10 வயது சிறுமி! யார் இந்த போதனா சிவானந்தன்? - BODHANA SIVANANDAN

தொடரை வென்றது விண்டீஸ்

இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 29.2 ஓவர்களில் 92 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜெய்டன் சீல்ஸ் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 202 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், ஒருநாள் தொடரையும் 2-1 என்ற கணக்கில் வென்றுள்ளது.

இதன் மூலம் 1991ஆம் ஆண்டிற்கு பிற்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒருநாள் தொடரை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சதமடித்த ஷாய் ஹோப் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவது அபாரமாக செயல்பட்ட ஜெய்டன் சீல்ஸ் தொடர்நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் ஆட்டநாயகன் விருதை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கேப்டன் ஷாய் ஹோப் வென்ற நிலையில், தொடருக்கான தொடர்நாயகன் விருது ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் - பாகிஸ்தான் இடையேயான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது போட்டி நேற்று டிரினிடாட்டில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி, முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது. பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் பிராண்டன் கிங் 5 ரன்களுக்கும், அதிரடியாக விளையாடிய எவின் லூயிஸ் 37 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேசி கார்டியும் 17 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.

ஷாய் ஹோப் சதம்

பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் ஷாய் ஹோப் ஒருமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 15 ரன்களிலும், அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஸ்டன் சேஸ் 36 ரன்களிலும், குடகேஷ் மோதி 5 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், தனது அதிரடியைக் கைவிடாத ஷாய் ஹோப் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 18ஆவது சதத்தை விளாசினார்.

வலுவான இலக்கை நிர்ணயித்த விண்டீஸ்

அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸும் அதிரடியாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் உயர்ந்தது. இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷாய் ஹோப் 10 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 120 ரன்களையும், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர். இதன்மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 294 ரன்களைக் குவித்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் நசீம் ஷா, அப்ரார் அஹ்மத் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

சொதப்பிய டாப் ஆர்டர்

அதன் பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு சைம் அயூப் - அப்துல்லா ஷஃபிக் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சைம் அயூப் முதல் ஓவரிலேயே ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழக்க, அப்துல்லா ஷஃபிக் மற்றும் கேப்டன் முகமது ரிஸ்வான் ஆகியோரும் அடுத்தடுத்து டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சி கொடுத்தனர். அவர்களுடன் சேர்ந்து நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாமும் 9 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழக்க, பாகிஸ்தான் அணி 23 ரன்களிலேயே 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து பரிதாபமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.

கைகொடுக்க தவறிய மிடில் ஆர்டர்

அதன்பின், சல்மான் ஆகா ஒருமுனையில் நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், ஹசன் நவாஸ் 13, ஹுசைன் தாலத் ஒரு ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து 30 ரன்கள் எடுத்திருந்த சல்மான் ஆகாவும் பெவிலியன் திரும்ப, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த முகமது நவாஸ், 23 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து வந்த வேகத்திலேயே பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.

இதையும் படிங்க: கிராண்ட் மாஸ்டரை வீழ்த்திய 10 வயது சிறுமி! யார் இந்த போதனா சிவானந்தன்? - BODHANA SIVANANDAN

தொடரை வென்றது விண்டீஸ்

இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 29.2 ஓவர்களில் 92 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜெய்டன் சீல்ஸ் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 202 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், ஒருநாள் தொடரையும் 2-1 என்ற கணக்கில் வென்றுள்ளது.

இதன் மூலம் 1991ஆம் ஆண்டிற்கு பிற்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒருநாள் தொடரை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சதமடித்த ஷாய் ஹோப் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவது அபாரமாக செயல்பட்ட ஜெய்டன் சீல்ஸ் தொடர்நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAI HOPE CENTURYJAYDEN SEALES 6 WICKETSWEST INDIES PAKISTAN SERIES VICTORYவெஸ்ட் இண்டீஸ் பாகிஸ்தான்WI VS PAK 2025

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.