டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள்: பும்ராவை பின்னுக்கு தள்ளிய ஷாஹீன் அஃப்ரிடி! - T20I TRI SERIES

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முத்தரப்பு டி20 தொடர் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 39 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

ஷாஹீன் அஃப்ரிடி
ஷாஹீன் அஃப்ரிடி (IANS)
ஹைதராபாத்: டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர்கள் பட்டியலில் இந்தியாவின் ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் சாதனையை, பாகிஸ்தானின் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி முறியடித்துள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், யார் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகியும் வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, பாகிஸ்தான், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் இணைந்து முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

இந்த தொடரில் நேற்று ஷார்ஜாவில் நடைபெற்ற முதல் லீக் போட்டியில், பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 182 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் சல்மான் ஆகா 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். ஆஃப்கான் தரப்பில் ஃபரீத் அஹ்மத் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பாகிஸ்தான் வீரர் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி
பாகிஸ்தான் வீரர் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி (IANS)

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில் கேப்டன் ரஷித் கான் 39 ரன்களையும், தொடக்க வீரர் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் 38 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 19.5 ஓவர்களில் 143 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஹாரிஸ் ராவுஃப் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 39 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் அரைசதம் அடித்த பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் ஆகா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

பும்ராவை முந்திய ஷாஹீன்

இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தானின் நட்சத்திர பவுலர் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம், டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றிய வீரர்கள் பட்டியலில் இந்திய வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை முந்தியுள்ளார். முன்னதாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா 245 போட்டிகளில் விளையாடி 313 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய நிலையில், தற்சமயம் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 225 போட்டிகளில் 314 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அவரை முந்தியுள்ளார். இதுதவிர, பாகிஸ்தான் அணிக்காக டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய 9ஆவது வீரர் எனும் பெருமையையும் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி பெற்றுள்ளார்.

இந்திய வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா
இந்திய வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா (IANS)

ஹாரிஸ் ராவுஃப் சாதனை

ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் ஹாரிஸ் ராவுஃப் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 5ஆவது முறையாக ஒரு இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய 8ஆவது வீரர் மற்றும் இரண்டாவது பாகிஸ்தான் வீரர் எனும் சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

இந்த பட்டியலில் பாகிஸ்தான் தரப்பில், அந்த அணியின் முன்னாள் வீரர் உமர் குல் 6 முறை ஒரு இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி முதலிடத்தில் உள்ளார். உலகளவில் ஆஃப்கானிஸ்தானின் ரஷித் கான் 10 முறை ஒரு இன்னிங்ஸில் 4+ விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி முதலிடத்தி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

