போட்டி தானே... நடக்கட்டும்! இந்தியா - பாக். ஆட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரிய மனு மீது உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து!
இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான கிரிக்கெட் போட்டியை ரத்து செய்ய கோரிய மனுவை அவசரமாக விசாரணைக்கு ஏற்க முடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : September 11, 2025 at 3:04 PM IST
புதுடெல்லி: வரும் 14 ஆம் தேதி இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே நடைபெற உள்ள ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியை ரத்து செய்ய கோரிய மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
2025 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள இரண்டு மைதானங்களில் நடைபெற்று வருகின்றன. டி20 போட்டிகளைப் போலவே ஆசிய கோப்பை தொடரும் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தியா -பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் போட்டி வரும் 14 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையில், இந்த போட்டியை ரத்து செய்யுமாறு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஊர்வசி ஜெயின் தலைமையிலான 4 சட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் தாக்கல் செய்த அந்த மனுவில் பெஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பின்பு, பாகிஸ்தானுடன் கிரிக்கெட் விளையாடுவது நாட்டின் கண்ணியம் மற்றும் பொது உணர்வுக்கு முரணானதாக இருக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அந்த மனுவில், "பொதுவாக நல்லிணக்கத்தையும், நட்பையும் காட்டுவதற்காகவே நாடுகளுக்கிடையே கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால் பெஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதல் மற்றும் ஆபரேஷன் சிந்தூரின் போது நமது நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் உயிரிழந்தனர். நமது ராணுவ வீரர்கள் தங்களையே பணயம் வைத்து போராடினர். நமது வீரர்கள் உயிர் தியாகம் செய்திருக்கும் நிலையில், இப்போது பாகிஸ்தானுடன் விளையாடினால் அது மக்களிடையே எதிர்மறையாக கருத்துகளையே கொண்டு சேர்க்கும். பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவு கொடுத்த அதே நாட்டுடன் நாம் விளையாட்டை கொண்டாடுகிறோம்.
எனவே இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையிலான ஆசிய கோப்பை போட்டியை ரத்து செய்வதுடன், பிசிசிஐ-யை இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் அந்த மனுவில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, இந்த போட்டி நடைபெற்றால், பயங்கரவாதிகளால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருடைய உணர்வுகள் புண்படும் என்றும், பொழுதுபோக்குக்கு முன்பு நாட்டின் கண்ணியமும் குடிமக்களின் பாதுகாப்பும் முக்கியம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஜே.கே.மகேஸ்வரி மற்றும் நீதிபதி விஜய் பிஷ்னோய் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இதனை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டுமெனவும், போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ளதால் வெள்ளிக்கிழமையே விசாரிக்க வேண்டுமெனவும் மனுதாரர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. அதற்கு நீதிபதிகள், அது ஒரு போட்டி, அது அப்படியே தொடரட்டும் என்று கூறி, அவசர மனுவாக எடுத்து விசாரிக்க மறுப்பு தெரிவித்து விட்டனர்.