ETV Bharat / sports

மல்யுத்த வீரர் சுஷில் குமாரின் ஜாமீனை ரத்து செய்த உச்சநீதிமன்றம்! - SAGAR DHANKAR MURDER CASE

கொலை வழக்கில் கைதாகியுள்ள இந்திய மல்யுத்த வீரர் சுஷில் குமாரின் ஜாமீனை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.

சுஷில் குமார்
சுஷில் குமார் (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 2:52 PM IST

1 Min Read

டெல்லி: முன்னாள் ஜூனியர் தேசிய மல்யுத்த சாம்பியன் சாகர் தங்கர் கொலை வழக்கில் கைதாகியுள்ள, இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற சுஷில் குமாருக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை உச்ச நீதிமன்றம் புதன்கிழமை ரத்து செய்துள்ளது.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் உள்ள சத்ராசல் மைதான வாகன நிறுத்துமிடத்தில், சொத்து தகராறு தொடர்பாக, முன்னாள் ஜூனியர் தேசிய மல்யுத்த சாம்பியனான சாகர் தங்கர், அவரது இரண்டு நண்பர்களான சோனு, அமித் குமார் ஆகியோரை சுஷில் குமார் தாக்கியதாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

இதில் படுகாயமடைந்த சாகர் தங்கர் உயிரிழந்தார். மேலும் தலையில் ஏற்பட்ட காயத்தால் தான் சாகர் தங்கர் உயிரிழந்ததாக உடற்கூராய்வு அறிக்கையிலும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, சுஷில் குமார் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, டெல்லி காவல் துறையினர் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

இதனிடையே, சுஷில் குமார் தரப்பில் ஜாமீன் கேட்டு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், கடந்த மார்ச் மாதம் சுஷில் குமாருக்கு ஜாமீன் வழங்கினர்.

இந்நிலையில், உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு எதிராக சாகர் தங்கரின் தந்தை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். மேலும், இந்த வழக்கின் விசாரணையானது இன்னும் நிறைவடையவில்லை என்றும், சுஷில் குமார் ஏற்கெனவே ஜாமீனில் வெளிவந்த போது வழக்கின் முக்கிய சாட்சியை மிரட்டியதாகவும் தனது மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சஞ்சய் கரோல், பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, சுஷில் குமாருக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய ஜாமீனை ரத்து செய்தது. மேலும் சுஷில் குமார் ஒரு வாரத்திற்குள் சரணடைய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஆகஸ்ட் 18-ல் தொடங்கும் புஜ்ஜி பாபு கிரிக்கெட் தொடர்; 16 அணிகள் பங்கேற்பு! - BUCHI BABU TOURNAMENT 2025

இந்தியாவின் முன்னணி மல்யுத்த வீரர்களில் ஒருவர் சுஷில் குமார். இவர் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்று வெண்கல பதக்கம் வென்றார். அதன் பிறகு கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்று வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

டெல்லி: முன்னாள் ஜூனியர் தேசிய மல்யுத்த சாம்பியன் சாகர் தங்கர் கொலை வழக்கில் கைதாகியுள்ள, இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற சுஷில் குமாருக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை உச்ச நீதிமன்றம் புதன்கிழமை ரத்து செய்துள்ளது.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் உள்ள சத்ராசல் மைதான வாகன நிறுத்துமிடத்தில், சொத்து தகராறு தொடர்பாக, முன்னாள் ஜூனியர் தேசிய மல்யுத்த சாம்பியனான சாகர் தங்கர், அவரது இரண்டு நண்பர்களான சோனு, அமித் குமார் ஆகியோரை சுஷில் குமார் தாக்கியதாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

இதில் படுகாயமடைந்த சாகர் தங்கர் உயிரிழந்தார். மேலும் தலையில் ஏற்பட்ட காயத்தால் தான் சாகர் தங்கர் உயிரிழந்ததாக உடற்கூராய்வு அறிக்கையிலும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, சுஷில் குமார் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, டெல்லி காவல் துறையினர் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

இதனிடையே, சுஷில் குமார் தரப்பில் ஜாமீன் கேட்டு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், கடந்த மார்ச் மாதம் சுஷில் குமாருக்கு ஜாமீன் வழங்கினர்.

இந்நிலையில், உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு எதிராக சாகர் தங்கரின் தந்தை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். மேலும், இந்த வழக்கின் விசாரணையானது இன்னும் நிறைவடையவில்லை என்றும், சுஷில் குமார் ஏற்கெனவே ஜாமீனில் வெளிவந்த போது வழக்கின் முக்கிய சாட்சியை மிரட்டியதாகவும் தனது மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சஞ்சய் கரோல், பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, சுஷில் குமாருக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய ஜாமீனை ரத்து செய்தது. மேலும் சுஷில் குமார் ஒரு வாரத்திற்குள் சரணடைய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஆகஸ்ட் 18-ல் தொடங்கும் புஜ்ஜி பாபு கிரிக்கெட் தொடர்; 16 அணிகள் பங்கேற்பு! - BUCHI BABU TOURNAMENT 2025

இந்தியாவின் முன்னணி மல்யுத்த வீரர்களில் ஒருவர் சுஷில் குமார். இவர் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்று வெண்கல பதக்கம் வென்றார். அதன் பிறகு கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்று வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUSHIL KUMAR BAIL CANCELLEDSAGAR DHANKAR MURDER CASEசாகர் தங்கர் கொலை வழக்குமல்யுத்த வீரர் சுஷில் குமார்SAGAR DHANKAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.