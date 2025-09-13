ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி!
இந்திய நட்சத்திர பேட்மிண்டன் வீரர் லக்சயா சென், ஹாங்காங் ஓபன் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளார். அவர் சக இந்திய வீரரான ஆயுஷ் ஷெட்டியை 21-16, 17-21, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார்.
Published : September 13, 2025 at 10:30 AM IST|
Updated : September 13, 2025 at 11:17 AM IST
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை 21-14, 20-22, 21-16 என்ற கணக்கில் தைவான் இணையை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் கவுலூன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் தைவானின் சென் செங் குவான், லின் பிங்-வெய் இணையை எதிர்த்து இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.
அரையிறுதியில் அசத்திய இந்திய இணை
இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சிராக் ஷெட்டி இணை முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் அபாரமாக விளையாடிய இந்திய இணை 21-15 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் வென்றது. இதன் மூலம் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை 21-17, 21-15 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தைவானின் சென் செங் குவான், லின் பிங்-வெய் இணையை வீழ்த்தியது.
Dive. Recover. Repeat. 🔁— BWF (@bwfmedia) September 13, 2025
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB@HSBC_Sport
#BWFWorldTour #HongKongOpen2025 pic.twitter.com/PEKbat5Tv5
இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஹாங்காங் பேட்மிண்டன் தொடரில் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவுக்கான இறுதிப்போட்டிக்கும் மூலம் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் நடப்பு ஆண்டில் இந்திய இணை முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதற்கு முன் இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 5 பேட்மிண்டன் தொடர்களிலும் இவர்கள் அரையிறுதி வரை சென்று தோல்வியைத் தழுவி இருந்த நிலையில், தற்சமயம் அதனை மாற்றி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
அரையிறுதியில் லக்சயா சென்
இந்த தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், சக வீரரான ஆயுஷ் ஷெட்டியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை லக்சயா சென் 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஆயுஷ் ஷெட்டி இரண்டாவது செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கம்பேக் கொடுத்தார். இதனால் ஆட்டத்தின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது.
💥 A fitting fight on court! 🏸— BAI Media (@BAI_Media) September 12, 2025
Lakshya battles past Ayush Shetty 16-21, 21-17, 21-13 to book his spot in the #HongKongOpen2025 semis 🙌
Next up, a clash with World No 4, Chou Tien Chen 🔥#IndianBadmintonFans #LakshyaSen pic.twitter.com/QKo8MGwX1s
மேலும் இந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. இறுதியில் அபாரமாக விளையாடிய லக்சயா சென் 21-13 என்ற கணக்கில் ஆயுஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் லக்சயா சென் 21-16, 17-21, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் ஆயுஷ் செட்டியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதி போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில், உலகின் 6ஆம் நிலை வீரரான தைவானின் சௌ தியென்-சென்-யை எதிர்த்து லக்சயா சென் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இருவருக்கும் இடையேயான இந்த அரையிறுதி போட்டி இந்திய நேரப்படி மாலை 4.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் லக்சயா சென் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.