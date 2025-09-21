ETV Bharat / sports

சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாத்வி-சிராக் ஜோடி அசத்தல்!

சீனா மாஸ்டர்ஸ் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் நம்பர் 1 வீரர்களான தென் கொரியாவின் கிம் வோன் ஹோ, சியோ சியுங் ஜேவை எதிர்த்து சாத்விக்-சிராக் ஜோடி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி
சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 10:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரர்களை வீழ்த்தி இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்ட்ஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன், ஷென்சென் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை, உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரர்களான மலேசியாவின் ஆரோன் சியா, சோ வூய் யிக் இணை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது.

இந்த போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாத்விக்-சிராக் இணை முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்திலும் இந்திய இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, மறுபக்கம் மலேசிய இணையும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடியது. இதனால் இந்த செட்டை யார் கைப்பற்றுவார்கள் என்ற பரபரப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.

இறுதியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாத்விக் - சிராக் இணை 21-14 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர மூடிவில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை 21-17, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மலேசியாவின் ஆரோன் சியா, சோ வூய் யிக் இணையை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், நடப்பு சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இதன் மூலம் இந்தாண்டு சீசனில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி-சிராக் ஷெட்டி இணை இரண்டாவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர். முன்னதாக இந்த மாதம் நடைபெற்ற ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் சாத்விக்-சிராக் இணை முன்னேறி இருந்தனர். ஆனால் இறுதிப்போட்டியில் சீன ஜோடியிடம் தோல்வியைத் தழுவி தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருந்தனர்.

இதையும் படிங்க:

இந்த நிலையில் இந்திய இணை மீண்டும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளதால், நிச்சயம் இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இன்று நடைபெறும் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் நம்பர் 1 வீரர்களான தென் கொரியாவின் கிம் வோன் ஹோ, சியோ சியுங் ஜேவை எதிர்த்து சாத்விக்-சிராக் ஜோடி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINA MASTERS 2025SATWIK RANKIREDDY CHIRAG SHETTYCHINA MASTERS FINALசாத்விக் ரங்கிரெட்டி சிராக் ஷெட்டிCHINA MASTERS 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.