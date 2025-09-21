சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாத்வி-சிராக் ஜோடி அசத்தல்!
சீனா மாஸ்டர்ஸ் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் நம்பர் 1 வீரர்களான தென் கொரியாவின் கிம் வோன் ஹோ, சியோ சியுங் ஜேவை எதிர்த்து சாத்விக்-சிராக் ஜோடி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
ஹைதராபாத்: சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரர்களை வீழ்த்தி இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.
சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்ட்ஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன், ஷென்சென் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை, உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரர்களான மலேசியாவின் ஆரோன் சியா, சோ வூய் யிக் இணை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது.
இந்த போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாத்விக்-சிராக் இணை முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்திலும் இந்திய இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, மறுபக்கம் மலேசிய இணையும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடியது. இதனால் இந்த செட்டை யார் கைப்பற்றுவார்கள் என்ற பரபரப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.
இறுதியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாத்விக் - சிராக் இணை 21-14 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர மூடிவில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை 21-17, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மலேசியாவின் ஆரோன் சியா, சோ வூய் யிக் இணையை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், நடப்பு சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
இதன் மூலம் இந்தாண்டு சீசனில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி-சிராக் ஷெட்டி இணை இரண்டாவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர். முன்னதாக இந்த மாதம் நடைபெற்ற ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் சாத்விக்-சிராக் இணை முன்னேறி இருந்தனர். ஆனால் இறுதிப்போட்டியில் சீன ஜோடியிடம் தோல்வியைத் தழுவி தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருந்தனர்.
இந்த நிலையில் இந்திய இணை மீண்டும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளதால், நிச்சயம் இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இன்று நடைபெறும் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் நம்பர் 1 வீரர்களான தென் கொரியாவின் கிம் வோன் ஹோ, சியோ சியுங் ஜேவை எதிர்த்து சாத்விக்-சிராக் ஜோடி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.