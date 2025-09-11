ETV Bharat / sports

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய வீரர்கள்!

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை வெற்றி பெற்று அடுத்து சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.

ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் லக்சயா சென் மற்றும் ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் கவுலூன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், சக இந்திய வீரரான ஹச்.எஸ்.பிரானாயுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் முதல் செட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பிரனாய் 21-15 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி லக்சயா செனிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

காலிறுதிக்கு முன்னேறிய லக்சயா சென்

அதன் பின் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லக்சயா சென் இரண்டவாது செட்டை 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கம்பேக் கொடுத்தனார். இதன் காரணமாக ஆட்டத்தின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்ற நிலையில், இதில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. இறுதியில் லக்சயா சென் அபாரமாக செயல்பட்டதுடன் 21-10 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றி பிரனாய்-க்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் லக்சயா சென் 15-21, 21-18, 21-10 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஹச்.எஸ்.பிரனாய்-யை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் லக்சயா சென் காலிறுதிச்சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

லக்சயாவை எதிர்கொள்ளும் ஆயுஷ் ஷெட்டி

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, உலகின் ஐந்தாம் நிலை வீரரான ஜப்பானின் கோடை நரோக்காவை எதிர்கொண்டார் . இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக நரோக்கா, இரண்டாவது செட்டை 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார்.

இதனால் இந்த போட்டியின் முடிவும் மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. மூன்றாவது செட்டில் சிறப்பாக விளையாடிய ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-14 என்ற கணக்கில் அதனை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டமுடிவில் ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-19, 12-21, 21-14 என்ற கணக்கில் கோடை நரோக்காவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். நாளை நடைபெற இருக்கும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய விரர்கள் லக்சயா சென் மற்றும் ஆயுஷ் ஷெட்டி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

ரங்கிரெட்டி - ஷிரக் ஷெட்டி அசத்தல்

இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவுக்கான காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய ஜோடி சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணையை எதிர்த்து, தாய்லாந்தின் பீரட்சாய் சுஃபிஹுன், பக்கபோன் தீரரட்சகுல் இணை பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை ரங்கிரெட்டி இணை 18-21 என்ற கணக்கில் இழந்து ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது.

அதன்பின்னர் அபாரமாக செயல்பட்ட ரங்கிரெட்டி-சிராக் ஷெட்டி இணை இரண்டாவது செட்டை 21-15 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 21-11 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை 18-21, 21-15, 21-11 என்ற கணக்கில் தாய்லாந்தின் பீரட்சாய் சுஃபிஹுன், பக்கபோன் தீரரட்சகுல் இணையை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் மலேசியாவின் யாப் ராய் கின், ஜுனைதி ஆரிஃப் இணையை எதிர்த்து சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இன்று நடைபெறும் மற்றொரு ஆட்டவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் கிரண் ஜார்ஜ், தைவானின்சௌ தியென்-சென்-யை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.

