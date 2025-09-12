ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி!
Published : September 12, 2025 at 2:13 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை 21-14, 20-22, 21-16 என்ற கணக்கில் மலேசிய இணையை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் கவுலூன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் மலேசியாவின் யாப் ராய் கின், ஜுனைதி ஆரிஃப் இணையை எதிர்த்து இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.
அரையிறுதியில் இந்திய இணை
இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சிராக் ஷெட்டி இணை முதல் செட்டை 21-14 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த மலேசிய ஜோடி, சிராக் ஷெட்டி இணைக்கு கடும் நெருக்கடியைக் கொடுத்து இரண்டாவது செட்டை 22-20 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அதிர்ச்சி கொடுத்தந்து.
இதனால் இந்த போட்டியின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டை நோக்கிச் சென்றது. மூன்றாவது செட்டில் அபாரமாக விளையாடிய சிராக் ஷெட்டி இணை 21-16 என்ற கணக்கில் மலேசிய இணையை வீழ்த்தி அசத்தியது. இதன் மூலம் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி இணை 21-14, 20-22, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் மலேசியாவின் யாப் ராய் கின், ஜுனைதி ஆரிஃப் இணையை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
கிரண் ஜார்ஜ் ஏமாற்றம்
நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் சுற்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கிரண் ஜார்ஜ், உலகின் 6ஆம் நிலை வீரரான தைவானின் சௌ தியென்-சென்-யை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய தைவான் வீரர் முதல் செட்டை 21-06 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கிரண் ஜார்ஜுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
பின்னர் இரண்டாவது செட்டில் கிரண் ஜார்ஜ் கம்பேக் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 12-21 என்ற கணக்கில் அதனையும் இழந்து ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமளித்தார். இதன் காரணமாக கிரண் ஜார்ஜ் 06-21, 12-21 என்ற செட் கணக்கில் சௌ தியென்-சென்னிடம் தோல்வியைத் தழுவி காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்ததுடன், தொடரிலிருந்தும் வெளியேறினார்.
லக்சயா சென் - ஆயுஷ் ஷெட்டி மோதல்
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இன்று நடைபெறும் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், சக வீரரான ஆயுஷ் ஷெட்டியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளார். இருவருக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி மாலை 4.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் வீரர் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவார் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.