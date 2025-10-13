சான்ட்னர், ரச்சின் கம்பேக்; வில்லியம்சனுக்கு இடமில்லை - நியூசிலாந்து டி20 அணி அறிவிப்பு!
நியூசிலாந்து - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது அக்டோபர் 18ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
Published : October 13, 2025 at 12:01 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக டி20 கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் நியூசிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக மிட்செல் சான்ட்னர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணி சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகளை உள்ளடக்கிய டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரின் முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணியானது 2-0 என்ற கணக்கில் நியூசிலாந்தை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே வீழ்த்தி தொடரை வென்றது. இதனையடுத்து, நியூசிலாந்து அணி அடுத்ததாக இங்கிலாந்து அணியுடன் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாட இருக்கிறது.
அக்டோபர் 18ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் இத்தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் சமீபத்தில் அறிவித்தது. இதில் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியின் கேப்டனாக ஹாரி ப்ரூக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர்த்து இந்த ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியில் சாம் கரண், சோனி பேக்கர், பிரைடன் கார்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோரும் தங்கள் இடங்களைத் தக்க வைத்துள்ளனர்.
England have named formidable squads for their white-ball tour of New Zealand 💥— ICC (@ICC) September 24, 2025
More ➡️ https://t.co/LmuGdqlqNs pic.twitter.com/jfSKxOGx3V
அதே சமயம் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோ ரூட், பென் டக்கெட் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் ஒருநாள் அணியில் மட்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஸாக் கிரௌலி, ஜோர்டன் காக்ஸ், பில் சால்ட் உள்ளிட்டோர் டி20 அணியில் மட்டும் இடம் பிடித்துள்ளானர். மேற்கொண்டு ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோஸ் பட்லர், ரெஹான் அஹ்மத், ஆதில் ரஷித் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ள நியூசிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்தது. இதில் அணியின் கேப்டனாக மிட்செல் சான்ட்னர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக காயம் காரணமாக அஸ்திரேலிய தொடரில் இருந்து சான்ட்னர் விலகிய நிலையில், தற்சமயம் கம்பேக் தருவதுடன், கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேற்கொண்டு ரச்சின் ரவீந்திராவும் டி20 அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். இவரும் காயம் காரணமாக அஸ்திரேலிய தொடரை தவறவிட்டிருந்தார். அதேசமயம், கிளென் பிலீப்ஸ், ஃபின் ஆலன், ஆடம் மில்னே, லோக்கி ஃபெர்குசன் உள்ளிட்டோர் காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இருந்தும் விலகியுள்ளனர். இருப்பினும், டிம் சீஃபர்ட், ஜிம்மி நீஷம், கைல் ஜேமிசன், ஆடம் மில்னே, ஜேக்கப் டஃபி உள்ளிட்டோர் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
Our T20 Squad to face England 🫡— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 12, 2025
Captain Mitchell Santner and Rachin Ravindra come back into the side 🙌
Read more - https://t.co/KZnlbCHiZm#NZvENG pic.twitter.com/0M3tfXeV73
நியூசிலாந்து டி20 அணி: மிட்செல் சான்ட்னர்(கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், டெவன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், மேட் ஹென்றி, பெவன் ஜேக்கப்ஸ், கைல் ஜேமீசன், டேரில் மிட்செல், ஜிம்மி நீஷாம், ராச்சின் ரவீந்திர, டிம் ராபின்சன், டிம் சீஃபர்ட்.
இங்கிலாந்து டி20 அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, சோனி பேக்கர், டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஸ் பட்லர், பிரைடன் கார்ஸ், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஜாக் கிராலி, சாம் கரன், லியாம் டாசன், ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷித், பில் சால்ட், லூக் வுட்
இதையும் படிங்க:
நியூசிலாந்து-இங்கிலாந்து தொடர் ஆட்டவணை
- அக்டோபர் 18 - முதல் டி20, கிறிஸ்ட்சர்ச்
- அக்டோபர் 20 - இரண்டாவது டி20, கிறிஸ்ட்சர்ச்
- அக்டோபர் 23 - மூன்றாவது டி20, ஆக்லாந்து
- அக்டோபர் 26 - முதல் ஒருநாள் போட்டி, மவுண்ட் மவுங்கானுய்
- அக்டோபர் 29 - இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி, ஹாமில்டன்
- நவம்பர் 1 - மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி, வெலிங்டன்