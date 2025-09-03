ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பராக சஞ்சு சாம்சன் தேர்வு செய்யப்படுவாரா? அல்லது ஜித்தேஷ் சர்மாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? என்ற விவாதங்கள் எழத் தொடங்கியுள்ளன.
ஆசிய கோப்பை டி20 தொடரின் 17ஆவது சீசன் இன்னும் சில தினங்களில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் சூர்யகுமார் தலைமையிலான இந்திய அணி தங்களது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் என்னவாக இருக்கும் என்ற கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
ஏனெனில், ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்கள் யார்? விக்கெட் கீப்பராக யார் செயல்படுவார்? அணியின் ஃபினிஷர் யார்? என்ற பல்வேறு கேள்விகள் உள்ளன. அதில், சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரராக களமிறங்குவாரா? அல்லது அவரது இடத்தை ஜித்தேஷ் சர்மா பிடிப்பாரா? என்பதும் பெரும் புதிராகவே உள்ளது. ஏனெனில், ஷுப்மன் கில் அணியின் துணைக்கேப்டனாக இருப்பதால், சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரர் இடத்தில் களமிறங்குவது சிக்கலாகியுள்ளது.
சஞ்சு சாம்சனை பொறுத்தவரையில் கடந்த வங்கதேச தொடர் முதல் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரராக களமிறங்கி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இதில் அவர் ஒரு ஆண்டில் மூன்று டி20 சதங்களை விளாசியும் சாதனை படைத்துள்ளார். அதன்பின், இங்கிலாந்து தொடர், ஐபிஎல் தொடர் ஆகியவற்றில் சிறப்பாக செயல்படாததால், அவர் மீது விமர்னங்கள் எழுந்தன. இதுபோன்ற சூழலில் தான், கேசிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து சதம் மற்றும் அரைசதங்களை விளாசி சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளார்.
இதனால் அபிஷேக் சர்மாவுடன் சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரராக களமிறங்க வேண்டும் என்ற பேச்சுகள் அதிகரித்து வருகின்றன. டி20 போட்டிகளில் சாம்சனின் பேட்டிங் நிலை சுவாரஸ்யமானது. முன்னதாக மிடில் ஆர்டரில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறிய சஞ்சு, தொடக்க வீரர் இடத்தில் 40 என்ற சராசரியில் விளையாடிவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஐபிஎல் தொடரிலும் டாப் ஆர்டரில் விளையாடும் போது அதிரடி காட்டும் சஞ்சு, மிடில் ஆர்டரில் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தடுமாறியுள்ளார். இதன் காரணமாகவே அவரது இடம் தற்சமயம் கோள்விக்குறியாகியுள்ளது.
இந்தியாவுக்காக சஞ்சு சாம்சனின் செயல்திறன்
|பேட்டிங் நிலை
|இன்னிங்ஸ்
|ரன்கள்
|சராசரி
|தொடக்க வீரர்
|14
|512 -
|39.38
|2
|3
|10
|3.33
|3
|3
|33
|11.
|4
|11.
|213
|21.3
|5
|5
|62
|20.66
|6
|1
|12
|12
|7
|1
|19
|19
ஐபிஎல் தொடரில் சஞ்சு சாம்சனின் செயல்திறன்
|பேட்டிங் நிலை
|இன்னிங்ஸ்
|ரன்கள்
|சராசரி
|ஸ்டிரைக் ரேட்
|தொடக்க வீரர்
|31
|783
|26.1
|137.37
|3
|94
|3096
|38.22
|143.33
|4
|36
|685
|20.76
|127.32
|5
|3
|34
|11.33
|136
|6
|6.
|80
|20
|102.56
|7
|1
|21
|21
|210
சஞ்சு சாம்சனுக்கு மாற்று வீரராக இருக்கும் ஜித்தேஷ் சர்மா குறித்து பேசினால், அவர் மிடில் ஆர்டரில் அதிரடியாக விளையாடுவது மட்டுமின்றி ஆட்டத்தை முடிக்கும் திறனையும் கொண்டுள்ளார். அவர் இந்தியாவுக்காக 9 போட்டிகளில் விளையாடி மொத்தமாக 100 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். ஆனால் ஐபிஎல்லில் அவரது புள்ளிவிவரங்கள் சிறப்பாக உள்ளன. அவர் 47 இன்னிங்ஸ்களில் 25 என்ற சராசரியுடன் 991 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 157 ஆகும்.
இந்தியாவுக்காக ஜித்தேஷ் சர்மாவின் செயல்திறன்
|பேட்டிங் நிலை
|இன்னிங்ஸ்
|ரன்கள்
|சராசரி
|4
|2
|45
|22.5
|5
|1
|12
|12
|6
|6
|76
|12.7
ஐபிஎல் தொடரில் ஜித்தேஷ் சர்மாவின் செயல்திறன்
|பேட்டிங் நிலை
|இன்னிங்ஸ்
|ரன்கள்
|சராசரி
|ஸ்டிரைக் ரேட்
|4
|6
|76
|12.67
|122.58
|5
|18
|374
|28.77
|147.83
|6
|16
|405
|31.15
|168.75
|7
|7
|136
|19.43
|178.95
முன்னதாக சஞ்சு சாம்சன் குறித்து பேசிய முன்னாள் வீரர் இர்ஃபான் பதான், “தற்சமயம் ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஷுப்மன் கில் அபிஷேக் சர்மாவுடன் இணைந்து தொடக்க வீரராக விளையாட வாய்ப்புள்ளதால், மிடில் ஆர்டரில் சிறப்பாக செயல்பட சஞ்சு மற்றும் ஜிதேஷ் இருவரில் ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதுதான் பிரச்சினை. ஏனெனில் சஞ்சு சாம்சனை தேர்வு செய்யும் பட்சத்தில் அவரை தொடக்க வீரராக களமிறக்குவது தான் சிறந்தது. ஏனெனில் பவர் பிளேயில் சஞ்சு பெரிய ஷாட்களை விளையாட முடியும் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும். அதுமட்டுமில்லாமல் அவர் ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராகவும் சிறப்பாக செயல்பட கூடியவர்.
ஒருவேளை இந்திய அணி 5 அல்லது 6ஆவது இடத்திற்கு ஒரு வீரரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் எனில் ஜித்தேஷ் சர்மா சரியான தேர்வாக இருப்பார். அந்த இடத்தில் பேட்டிங் செய்யும் போது ஜித்தேஷ் சர்மா சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். ஐபிஎல் தொடரிலும் அவரது செயல்திறன் சிறப்பாக இருந்துள்ளது. ஆனால் சஞ்சுவின் சமீபத்திய செயல்திறனைக் கருத்தில் கொண்டு, அவருக்கு நான் வாய்ப்பு கொடுக்க விரும்புகிறேன்” என்று கூறி இருந்தார். இதனால் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்ய குமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன், ஹர்ஷித் சிங் ராணா.