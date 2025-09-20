ETV Bharat / sports

தோனி, ரிஷப் பந்த் சாதனைகளை முறியடித்த சஞ்சு சாம்சன்!

டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் தோனியை பின்னுக்கு தள்ளி சஞ்சு சாம்சன் 4ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ஆட்டநாயகன் விருதை வென்று சஞ்சு சாம்சன் சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஓமன் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில், டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 188 ரன்கள் எடுத்தது. பின்ன இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஓமன் அணியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி,வெற்றிக்காக இறுதி வரை போராடியது.

இருப்பினும் அந்த அணியால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 167 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்ததால், 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இதன் மூலம் நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா தொடர்ந்து மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

தோனியின் சிக்ஸர் சாதனை முறியடிப்பு

இந்த இன்னிங்ஸில் சஞ்சு சாம்சன் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என மொத்தமாக 56 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதில் அவர் 3 சிக்ஸர்களை அடித்ததன் மூலம், டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் தோனியை பின்னுக்கு தள்ளி 4-ம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

முன்னதாக எம்எஸ் தோனி 350 சிக்ஸர்களை விளாசி நான்காம் இடத்தை பிடித்திருந்த நிலையில், தற்போது சஞ்சு சாம்சன் 353 சிக்ஸர்களை விளாசி 4-ம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். இந்த பட்டியலில் ரோஹித் சர்மா 542 சிக்ஸர்களை விளாசி முதலிடத்திலும், விராட் கோலி 434 சிக்ஸர்களை விளாசி இரண்டாம் இடத்தையும், சூர்யகுமார் யாதவ் 368 சிக்ஸர்களை விளாசி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.

டி20 போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த வீரர்கள்

  • ரோஹித் சர்மா - 463 போட்டிகளில் 547 சிக்ஸர்கள்
  • விராட் கோலி - 414 போட்டிகளில் 435 சிக்ஸர்கள்
  • சூர்யகுமார் யாதவ் - 328 போட்டிகளில் 382 சிக்ஸர்கள்
  • சஞ்சு சாம்சன் - 307 போட்டிகளில் 353 சிக்ஸர்கள்
  • எம்.எஸ். தோனி - 405 போட்டிகளில் 350 சிக்ஸர்கள்

அதிக முறை ஆட்டநாயகன்

ஓமனுக்கு எதிரான இன்னிங்ஸிற்காக சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இது சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அவரது மூன்றாவது ஆட்டநாயகன் விருதாகும். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ஆட்டநாயகன் விருதை வென்ற இந்திய விக்கெட் கீப்பர் என்ற சாதனையையும் சஞ்சு சாம்சன் படைத்துள்ளார். முன்னதாக எம் எஸ் தோனி, ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் தலா இரண்டு முறை ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனைத் தற்போது சஞ்சு சாம்சன் முறியடித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு மத்தியில் வெளிவந்த சோகச்செய்தி; பிரபல வீரரின் தந்தை மரணம்
  2. சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: காலிறுதி சுற்றில் வெளியேறிய பி.வி.சிந்து!

தொடர் வாய்ப்பு கிடைக்குமா?

முன்னதாக நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் அணியின் துணை கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டதால், சஞ்சு சாம்சன் மிடில் ஆர்டர் வீரராக விளையாடும் சூழலிற்கு தள்ளப்பட்டார். இதனால் முதலிரண்டு போட்டிகளில் சஞ்சுவுக்கு பேட்டிங் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இது போன்ற சூழ்நிலையில் தான் ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் சஞ்சு, மூன்றாம் இடத்தில் களமிறங்கியதுடன், அரைசதம் கடந்து ஆட்டநயகன் விருதையும் வென்றுள்ளார். இதனால் இனி வரும் போட்டிகளிலும் அவருக்கு பேட்டிங்கில் தொடர்ந்து வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்துள்ளன.

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJU SAMSON BREAK DHONIS RECORDSANJU SAMSON RECORDSINDIA VS OMANசஞ்சு சாம்சன் எம் எஸ் தோனிSANJU SAMSON BREAK DHONI SIX RECORD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.