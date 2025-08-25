ஹைதராபாத்: ஏரிஸ் கொல்லம் சாய்லெர்ஸ் அணிக்கு எதிரான கேசிஎல் லீக் போட்டியில் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் 42 பந்துகளில் சதம் விளாசியதுடன், அணி வெற்றி பெறுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார்.
கேரள கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் கேரளா கிரிக்கெட் லீக் டி20 தொடர் இந்தாண்டு தொடங்கப்பட்டது. மொத்தம் 6 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த டி20 தொடரில் தற்சமயம் லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 8ஆவது லீக் போட்டியில் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் மற்றும் ஏரிஸ் கொல்லம் சாய்லெர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸை வென்ற கொச்சி அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்லம் அணியில் தொடக்க வீரரான அபிஷேக் நாயர் 8 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் இணைந்த விஷ்னு வினோத் - கேப்டன் சச்சின் பேபி இணை அதிரடியாக விளையாடி அரைசதங்களை கடந்ததுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர். இருவரும் சதமடிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் சச்சின் பேபி 91 ரன்னிலும், விஷ்னு வினோத் 94 ரன்களிலும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் கொல்லம் அணி 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 236 ரன்களைச் சேர்த்தது.
சஞ்சு சாம்சன் சரவெடி ஆட்டம்
An outrageous Sanju Samson knock.
கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய கொச்சி அணியில், சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரராக களமிறங்கி முதல் பந்தில் இருந்தே அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். அதேசமயம் மறுமுனையில் களமிறங்கிய வினூப் மனோகரன், முகமது ஷானு, கேப்டன் சாலி சாம்சன், நிகில் தோட்டாத் ஆகியோர் வந்த வேகத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும் அதிரடியைக் கைவிடாத சஞ்சு சாம்சன் 42 பந்துகளில் சதம் விளாசி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார். பின் 51 பந்துகளில் 14 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களுடன் 121 ரன்கள் எடுத்து அவர் வெளியேறினார்.
இதைத்தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய முகமது ஆஷிக் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களைச் சேர்த்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார். இதன் மூலம் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் அணி கடைசி பந்தில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியையும் பதிவுசெய்தது. இந்த போட்டியில் சதமடித்து அணியின் வெற்றியில் முக்கிய பங்காற்றிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்திய லெவனில் இடம்பிடிப்பாரா..?
🚨 A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025
முன்னதாக ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன் இடம்பிடித்துள்ளார். ஆனால், இந்த இந்திய அணியில் ஷுப்மன் கில் துணைக்கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால், சஞ்சு சாம்சனுக்கு தொடக்க வீரர் இடம் கிடைக்குமா என்ற கேள்விகள் அதிகரித்துள்ளன. ஏனெனில் கடந்தாண்டு முதல் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரராக விளையாடி வரும் சஞ்சு சாம்சன், தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளில் மூன்று சதங்களை விளாசி மிரட்டினார்.
இருப்பினும் இந்தாண்டு நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரின் போது, சிறப்பாக விளையாடாததால் சஞ்சு சாம்சன் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் அவர் இடம்பெற்றிருந்தாலும், ஆடும் வெவனில் அவருக்கு இடம் கிடைக்கமா? என்ற சந்தேகம் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.
இந்த இக்கட்டான சூழலில்தான் நேற்றைய தினம் சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரராக களமிறங்கி 42 பந்துகளில் சதத்தை விளாசி தனது ஃபார்மை நிரூபித்துள்ளதுடன், தனது இடத்தை உறுதி செய்வதற்கான அஸ்திவாரத்தையும் போட்டுள்ளார். இதனால் எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரர் இடத்தை பிடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.