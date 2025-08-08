Essay Contest 2025

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து விலகும் சாம்சன்; தட்டித் தூக்க காத்திருக்கும் சிஎஸ்கே, கேகேஆர்! - IPL 2026

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன் தன்னை அணியில் இருந்து விடுவிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டதாக சமீபத்திய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 3:17 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் 18 ஆவது சீசன் முடிவடைந்து சில மாதங்களே ஆகும் நிலையில், அடுத்த சீசனுக்கான பேச்சுகள் தற்போதிலிருந்தே அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் சஞ்சு சாம்சன் எதிர் வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து விலகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகின. மேலும் சிஎஸ்கே, கேகேஆர் உள்ளிட்ட அணிகள் சஞ்சு சாம்சனை டிராஃப்ட் செய்ய உள்ளதாகவும் சில தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது.

ஆனால் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நிர்வாகம் இந்த தகவல்களை மறுத்ததுடன், அடுத்த ஐபிஎல் சீசனிலும் சஞ்சு சாம்சன் ராயல்ஸ் அணிக்காக மட்டுமே விளையாடுவார் என்றும் வேறு சில தகவல்கள் தெரிவித்தன. இந்த நிலையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் நிர்வாகத்திடம் சஞ்சு சாம்சன் தன்னை அணியில் இருந்து விடுவிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டதாக சமீபத்திய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த கையோடு அவர் தனது முடிவை ராயல்ஸ் நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

ராயல்ஸின் அடுத்த கேப்டன் யார்?

ஆனாலும் இது குறித்து இரு தரப்பில் இருந்தும் எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளும் இதுவரை வெளிவரவில்லை. ஒருவேளை சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை விட்டு வெளியேறும்பட்சத்தில் அந்த அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார் என்பது பெரும் கேள்விக்குறியாக மாறிவுள்ளது. ஏனெனில் இந்த சீசனில் சஞ்சு சாம்சன் காயம் காரணமாக ஒரு சில போட்டிகளை தவறவிட்ட நிலையில், ரியான் பராக் ராயல்ஸின் கேப்டனாக செயல்பட்டார். ஆனால் அவரது தலைமையில் ராயல்ஸ் அணி மோசமான தோல்விகளை சந்தித்தது.

இதனால் அவருக்கு கேப்டன் பதவி வழங்குவது குறித்து அந்த அணி தீவிரமாக அலோசிக்க வேண்டிவுள்ளது. அதே சமயம் சர்வதேச அனுபவம் பெற்றுள்ள யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், துருவ் ஜூரெல் ஆகியோரும் கேப்டன்சிக்கான தேர்வில் உள்ளனர். இதில் துருவ் ஜூரெல் எதிர்வரும் துலீப் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் வடக்கு மண்டல அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதில் அவர் சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் அடுத்த கேப்டனாகும் வாய்ப்பை பெறுவார்.

சாம்சனின் அடுத்த அணி எது?

அடுத்த ஐபிஎல் சீசனில் சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை விட்டு விலகும் நிலையில், அவர் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் பங்கேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் ஏலத்தில் பங்கேற்கும்பட்சத்தில் அவரை ஏலம் எடுப்பதற்காக அணிகள் போட்டி போடும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அதிலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் நடப்பு ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் மோசமாக விளையாடியுள்ள காரணத்தால் சஞ்சு சாம்சனைத் தேர்வு செய்ய அதிக ஆர்வம் காட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதிலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சாம்சனை அணியில் கொண்டு வர அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சஞ்சு சாம்சன் ஐபிஎல் வாழ்க்கை

ஐபிஎல் தொடரில் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான சஞ்சு சாம்சன் டெல்லி டேர்டெவிஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்காக விளையாடிவுள்ளார். இதில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாகவும் சாம்சன் நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் ராயல்ஸ் அணி இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியும் கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்தது. இதுவரை 177 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சாம்சன் 3 சதங்கள், 26 அரைசதங்கள் என 4704 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதில் 219 சிக்ஸர்களையும் விளாசியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

