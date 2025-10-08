ETV Bharat / sports

அணிக்கு தேவை என்றால் 9-ம் இடத்திலும் விளையாடுவேன் - சஞ்சு சாம்சன்!

சியட் கிரிக்கெட் ரெட்டிங் விருதுகள் 2025 நிகழ்ச்சியில், இந்திய அணி வீரர் சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆண்டின் சிறந்த டி20 பேட்டர் வீரர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: அணிக்கு தேவை என்றால் 9-வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்யவும், இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளரை போல் பவுலிங் செய்யவும் கூட செய்வேன் என்று சஞ்சு சாம்சன் கூறியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. இதன் மூலம் 9-வது முறையாக ஆசிய கோப்பையை வென்றுள்ள இந்திய அணி, இத்தொடரில் அதிக கோப்பையை வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் தக்க வைத்துள்ளது.

இதனையடுத்து இந்திய அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது சமூக வலைதளங்களிலும், ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பேசு பொருளாக மாறி வருகிறது. சஞ்சு சாம்சன் கடைசியாக விளையாடிய ஒருநாள் போட்டியில் சதம் விளாசிய நிலையிலும், அவருக்கு ஏன் வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது? என்ற கேள்வியையும் ரசிகர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன்
ஆசிய கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் (IANS)

இந்த நிலையில் தான், 'தன்னை 9-வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்ய கூறினாலும், இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் போல் பவுலிங் செய்ய சொன்னாலும், இந்திய அணிக்கு அது தேவை என்றால் நிச்சயம் அதனை செய்வேன்' என்று சஞ்சு சாம்சன் கூறியுள்ளது ரசிகர்களின் கவனர்த்தை ஈர்த்துள்ளது.

ஏனெனில் கடந்த மாதம் வரை இந்திய டி20 அணியின் தொடக்க வீரராக விளையாடி வந்த சஞ்சு சாம்சன், ஆசிய கோப்பை தொடரின் போது 5ஆம் இடத்தில் களமிறக்கப்பட்டார். இருப்பினும் அவர் மிடில் ஆர்டரிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்காக உதவினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மும்பையில் நடைபெற்ற சியட் கிரிக்கெட் ரெட்டிங் விருதுகள் 2025 நிகழ்ச்சியில், சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆண்டின் சிறந்த டி20 பேட்டர் விருதானது வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய சஞ்சு சாம்சன்,"இந்திய ஜெர்சியை அணியும்போது, உங்களால் ​​எதையும் மறுக்க முடியாது என்று நினைக்கிறேன். இந்திய ஜெர்சியை அணிந்து அந்த டிரஸ்ஸிங் ரூமில் இடம் பிடிப்பதற்காக நான் மிகவும் கடினமாக உழைத்திருக்கிறேன். அதனால் நாட்டிற்காக என் வேலையைச் செய்வதில் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன்" என்று கூறினார்.

சியட் கிரிக்கெட் ரெட்டிங் விருதுகள் 2025 நிகழ்ச்சியில் சஞ்சு சாம்சன்
சியட் கிரிக்கெட் ரெட்டிங் விருதுகள் 2025 நிகழ்ச்சியில் சஞ்சு சாம்சன் (IANS)

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அவர்கள் என்னை 9ஆவது இடத்தில் பேட்டிங் செய்ய கூறினாலும் அல்லது இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் மாதிரி பவுலிங் செய்ய சொன்னாலும், இந்திய அணிக்கு அது தேவை என்றால் நிச்சயம் செய்வேன். சமீபத்தில் நான் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்தேன். ஆனால் அதில் மொத்தமாக 40 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. எண்கள் என்ன கூறுகிறது என்பதை விட நான் தற்போது இருக்கும் நிலையை எண்ணி பெருமைப்படுகிறேன். மேலும் நான் கடந்து வந்த சவால்களை நினைத்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன்" என்றார்.

ஆண்டின் சிறந்த டி20 பேட்டர் விருதை வென்ற சஞ்சு சாம்சன்
ஆண்டின் சிறந்த டி20 பேட்டர் விருதை வென்ற சஞ்சு சாம்சன் (IANS)

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான சஞ்சு சாம்சன் 49 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 3 சதங்கள், 3 அரைசதங்கள் என 993 ரன்களையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 16 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு சதம், 3 அரைசதங்களுடன் 510 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். இதுதவிர, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக ஒரு ஆண்டில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இதனால் எதிர்வரும் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

