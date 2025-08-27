ETV Bharat / sports

கேசிஎல் 2025: மீண்டும் மிரட்டிய சஞ்சு; இந்திய அணி இடத்தை உறுதிசெய்தாரா? - KCL 2025

கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸுக்கு எதிரான கேசிஎல் லீக் போட்டியில் திருச்சூர் டைட்டன்ஸ் அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 12:36 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சதம், அரைசதங்களை விளாசியுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கேரள கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் தொடங்கப்பட்டுள்ள கேரளா கிரிக்கெட் லீக் தொடர் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 11ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் மற்றும் திருச்சூர் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த கொச்சி அணியில், வழக்கம் போல் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

இந்த ஆட்டத்தில் அரைசதத்தை பதவுசெய்த அவர், சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 4 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத்தவிர்த்து களமிறங்கிய மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் எதிரணி பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதனால் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 188 ரன்களைச் சேர்த்தது. திருச்சூர் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அஜினாஸ், ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகள் உள்பட 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய, திருச்சூர் அணியில் தொடக்க வீரர் அஹ்மத் இம்ரான், அரைசதம் கடந்து 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 79 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய சிஜொமோன் ஜோசப் 42 ரன்களையும், அர்ஜுன் 31 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன்மூலம் திருச்சூர் டைட்டன்ஸ் அணி கடைசி பந்தில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது.

இந்த போட்டியில் கொச்சி அணி தோல்வியைத் தழுவினாலும், அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடுவது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஏனெனில் முந்தைய ஆட்டத்தில் சதமடித்து அசத்திய சஞ்சு, அடுத்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்து அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளார். மேலும் அவர் அடிக்கும் ரன்கள் பெரும்பாலும் பவுண்டரிகள் மூலம் கிடைப்பதால், அது ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்து வருகிறது. இதன் மூலம் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணிக்கான பிளேயிங் லெவனில் அவர் தனது இடத்தை உறுதி செய்துள்ளதாகவும் தெரிகிறது.

முன்னதாக ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன் இடம்பிடித்துள்ளார். ஆனால், இந்த இந்திய அணியில் ஷுப்மன் கில் துணைக்கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால், சஞ்சு சாம்சனுக்கு தொடக்க வீரர் இடம் கிடைக்குமா? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்திருந்தன. ஏனெனில் கடந்தாண்டு முதல் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரராக விளையாடி வரும் சஞ்சு சாம்சன், தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளில் மூன்று சதங்களை விளாசி மிரட்டினார்.

இருப்பினும் இந்தாண்டு நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடர் மற்றும் ஐபிஎல் தொடரிலும், சிறப்பாக விளையாடாததால் சஞ்சு சாம்சன் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் அவர் இடம்பெற்றிருந்தாலும், ஆடும் வெவனில் அவருக்கு இடம் கிடைக்கமா? என்ற சந்தேகம் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.

இந்த இக்கட்டான சூழலில்தான் சஞ்சு சாம்சன் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் அதிரடியாக விளையாடி தனது ஃபார்மை நிரூபித்துள்ளதுடன், தனது இடத்தை உறுதி செய்வதற்கான அஸ்திவாரத்தையும் போட்டுள்ளார். இதனால் எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரர் இடத்தை பிடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

