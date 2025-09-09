ஆல் டைம் சிறந்த வீரர்கள் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு இடமில்லை - சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர்!
ரோஹித் சர்மா டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தவறி விட்டார் என இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 9, 2025 at 4:45 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய ஒரு நாள் அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா, ஆல் டைம் சிறந்த வீரர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற மாட்டார் என்று முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் கூறியுள்ளார்.
இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரராகவும் இருப்பவர் ரோஹித் சர்மா. தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் நீங்கா இடத்தை பிடித்துள்ள அவர், இந்திய அணியின் கேப்டனாகவும் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார். மேலும் அவர் தலைமையிலான இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை, சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர்களில் பட்டம் வென்றும் சாதனை படைத்தது.
இதனால் இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்களில் ஒருவராகவும் ரோஹித் சர்மா போற்றப்படுகிறார். இந்த நிலையில் தூர்தர்ஷனில் நடைபெற்ற ‘தி கிரேட் இந்தியன் கிரிக்கெட் ஷோ’ நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர், தனது ஆல் டைம் சிறந்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு இடமில்லை என்று கூறினார். இதனையடுத்து சஞ்சு மஞ்ச்ரேக்கரின் இந்த கருத்து கிரிக்கெட் ரசிகர்களை அதிருப்தியடைய செய்ததுடன், சலசலப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து பேசிய மஞ்ச்ரேக்கர், "என்னை போறுத்தவரையில், இந்திய அணியின் ஆல்-டைம் சிறந்த வீரர்கள் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு இடமில்லை. ஏனெனில் நாம் சுனில் கவாஸ்கர், சச்சின் டெண்டுல்கர், ராகுல் டிராவிட் மற்றும் விராட் கோலி போன்ற ஜாம்பவான்களைப் பற்றிப் பேசுகிறோம். ஆனால் இந்த பட்டியலில் ரோஹித் சர்மா அந்த உயரத்தை எட்டவில்லை என்றே தோன்றுகிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆனால் நீங்கள் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தன்னலமற்ற தன்மை அல்லது கேப்டன்ஷிப்பை பார்த்தால் அதற்கு சிறந்த உதாரணமாக ரோஹித் சர்மாவை குறிப்பிட வேண்டும். அதிலும் அவர் 2023 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பிறகு, தன் மீதான ரசிகர்களின் பார்வையை முற்றிலுமாக வேறு கண்ணோட்டத்திற்கு மாற்றிவிட்டார். ஏனெனில் அவர் அந்த தொடரில் ஒருபோது தனது சாதனைகளை பற்றி எண்ணாமல், அணியின் நலனுக்காக மட்டுமே விளையாடி இருந்தார்.
மேலும் ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் அவரது ஆதிக்கம் இந்திய அணிக்கு பல்வேறு சமயங்களிலும் உதவியாக இருந்துள்ளது. ஆனால், ஒரு ஆல் டைம் சிறந்த வீரர் என்று நீங்கள் பேசும் போது, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தனக்கென ஒரு தனி அடையாளத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதன் படி பார்த்தால் ரோஹித் சர்மா டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தவறி விட்டார் என்றே தோன்றுகிறது. அதன் காரணமாகவே அவரை என்னால் ஆல்டைம் சிறந்த வீரர்கள் பட்டியலில் சேர்க்க முடியவில்லை" என்று கூறியுள்ளார்.
ரோஹித் சர்மா இந்திய அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களை குவித்த நான்காவது வீரர் எனும் பெருமையை பெற்றுள்ளார். கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு இந்திய அணிக்காக அறிமுகமான நிலையில் 67 டெஸ்ட் போட்டிகள், 273 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 159 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் டெஸ்டில் 12 சதம், 18 அரைசதங்களுடன் 4,301 ரன்களையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் 5 சதங்கள், 32 அரைசதங்கள் என 4,231 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார்.
இதையும் படிங்க:
ஆனால் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் 32 சதங்களையும், 58 அரைசதங்களையும் விளாசி 11,168 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் கடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருடன் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டிலும், கடந்த மே மாதம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்த ரோஹித் சர்மா, ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.