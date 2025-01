ETV Bharat / sports

சென்னை பிக்கில் பால் அணியை வாங்கிய நடிகை சமந்தா! - CHENNAI PICKLEBALL TEAM

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

தற்போது சென்னைக்கு நடிகையாக வராமல் ஒரு தொழில் முனைவராக வந்துள்ளது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்த பெண் என்பதால் சென்னைக்கு வரும்போதெல்லாம் சவுகரியமாக உணர்கிறேன். சென்னை எனக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. இதில் Never ever give up என்ற மனநிலையை சென்னை தான் எனக்கு கொடுத்தது.

மாணவர்களுடன் செல்பி எடுத்த சமந்தா (credit - ETV Bharat Tamil Nadu)

அனைவராலும் ஆட முடியும்

பிக்கில் பால் ஆட்டத்தை அனைவராலும் ஆட முடியும்; சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் இப்போட்டியை விளையாடலாம். உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும், மன வலிமைக்காகவும் அனைவரும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஆர்வம் செலுத்த வேண்டும். இந்த போட்டியை இந்தியா முழுவதும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற முதல் படியை ஆரம்பித்து வைத்துள்ளேன்.

சென்னை பிக்கில் பால் அணியின் ஜெர்சி (credit - ETV Bharat Tamil Nadu)

அதை மாற்ற வேண்டும்

உலக சுகாதார நிறுவனம் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், இந்தியாவில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் உடல் தகுதியுடன் இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளது, அதை மாற்ற வேண்டும். இது போன்ற விளையாட்டுகளில் அனைவரும் பங்கேற்று உடல் தகுதியுடன் இருக்கலாம். நான் சிறு வயது முதலே படிப்பில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டியதால் விளையாட்டுகளில் ஆர்வம் இல்லாத நபராகவே இருந்துவிட்டேன்.

நானே பிக்கில் பால் விளையாட்டை விளையாடுகிறேன் என்றால் அனைவராலும் விளையாட முடியும். அதேபோன்று நான் எதை செய்தாலும் பெரிய கனவோடு நம்பிக்கையோடு தான் செய்வேன், அப்படி செய்வதால் அது எனக்கு ஒரு வேலையாக தெரிந்தது இல்லை. நான் செய்யும் இந்த வேலையை மிகவும் ஆர்வத்தோடு செய்து வருகிறேன்'' என தெரிவித்தார்.